Jägervorstadt

Aus der Jägervorstadt wurde der Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich in Anwesenheit der Bewohner am Montag von 14 bis 15 Uhr heimlich Zugang zum Schlafzimmer verschafft und dieses durchsucht.

Nach einem ersten Überblick wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangten, ist jetzt Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Von MAZonline