Innenstadt

In der Nacht zum Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein an der Steganlage Wall am Kiez festgemachtes Floß eingebrochen – gegen 1 Uhr. Dazu haben die Täter die Hecktür aufgebrochen, um ins Innere des Floßes zu gelangen. Im Floß wurden Schubladen geöffnet und Gegenstände beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter einen Feuerlöscher entwendet.

Anschließend begaben sich die Täter auf ein benachbartes Boot. Dessen Eigner schlief jedoch dort, wurde wach und sprach die beiden Personen an. Daraufhin verließen sie fluchtartig das Boot und verschwanden am Parkplatz in der Straße Wall am Kiez. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Der Sachschaden wurde auf über 300 Euro geschätzt.

Von MAZonline