Potsdam: Einkaufshelfer der Malteser helfen Menschen im Alltag

Es ist ein geschäftiger Nachmittag in der Kaufland-Filiale im Potsdamer Hauptbahnhof. Kunden schieben ihre Einkaufswagen durch die Obst- und Gemüseabteilung, Mitarbeiter räumen die Waren ein. Auch Isabel Wludarczyk und Dominik Höhns sind gerade in dem Supermarkt unterwegs. Mit einer Liste auf dem Smarthphone in der Hand und einem Einkaufswagen im Anschlag suchen die beiden 19-Jährigen nach ihren Produkten. Doch die zwei kaufen nicht für sich selbst ein. Sie sind Einkaufshelfer der Potsdamer Malteser und kaufen für Edith und Georg Bylsma ein. Ein Rentnerpaar, das wegen der aktuellen Lage der Corona-Pandemie derzeit darauf verzichtet, selbst für seine Besorgungen in die Geschäfte zu gehen.

Dominik Höhns und Isabel Wludarczyk beim Einkaufen für das Ehepaar Bylsma. Quelle: varvara Smirnova

Gerade hat Dominik Höhns zwei Flaschen Orangensaft aus dem Kühlregal genommen. Die Liste für das Paar Bylsma ist kurz. Neben dem O-Saft stehen Äpfel, Lauchzwiebeln und Eier darauf. „Oftmals sagen uns die Kunden, welche Marke das Produkt haben soll, wenn nicht, fragen wir explizit nochmal nach oder kaufen einfach das günstigste, das da ist“, erläutert Höhns und zieht sich seine rutschende weiße Stoffmaske, auf der in rot der Schriftzug „Malteser“ prangt, höher über die Nase. Bei den Äpfeln ist die Auswahl schon etwas schwieriger. Ein Markenname steht nicht drauf. Wludarczyk und Höhns stehen vor der großen Auswahl. „Die Kundin hatte gesagt, sie möchte gerne die Sorte Jonagold haben“, sagt Wludarczyk, „sie meinte aber, wenn die nicht verfügbar ist, sollen wir etwas anderes nehmen, Hauptsache knackig.“

Noch schnell die Lauchzwiebeln und das Zehner-Pack Eier in den Einkaufswagen gelegt und schon geht es zu den Selbstbedienungskassen. Auf dem Weg dorthin erläutern Isabel und Dominik, was sie genau bei den Maltesern tun. Neben Ausbildung und Berufstätigkeit. Sie sind nämlich nicht nur Einkäufer, sie sind auch Koordinatoren. „Ich kümmere mich um die Kunden, das heißt, bei mir melden sich die Kunden und ich bekomme auch die Einkaufsliste. Dann vermittel ich den Kontakt zwischen Einkäufer und Kunden.“ Höhns kümmert sich um den Einsatz der ehrenamtlichen Einkäufer. Er kauft aber auch selbst ein. Wie heute, gemeinsam mit Wludarczyk. Denn heute ist die eingeplante Einkäuferin ausgefallen.

Zur Einkaufshilfe gehört normalerweise ein Einsamkeitsdienst

Die Potsdamer Malteser haben ihre Einkaufshilfe Ende August ins Leben gerufen. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Einsamkeitsdienst, wie Höhns erzählt. „Den haben wir mit dem neuen Lockdown und unserem neuen Hygienekonzept ausgesetzt, weil das zu risikoreich ist.“ Sobald sich die Pandemie aber wieder entspannt, so Höhns, würden die Einkaufshelfer bei den Kunden für ein Gespräch bleiben, sie fragen, wie es ihnen geht. Deswegen hat auch jeder Einkäufer seinen festen Kunden, „damit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann“, so Höhns.

Mit den Einkäufen in einer Papiertüte geht es auf den zehn Minuten-Weg zur Kundin und ihrem Mann. Während Höhns auf Grün an einer Ampel warte, ruft Wludarczyk Edith Bylsma an und informiert sie über die Kosten des Einkaufs und darüber, dass die beiden Einkaufshelfer gleich da sind. „Ich bin durch meine Ausbildung zum Erzieher schon im sozialen Dienst, aber das reicht mir noch nicht“, sagt Höhns, „ich helfe generell viel anderen Menschen.“ Den Spaß durch den Dienst am Mitmenschen hat Höhns von seinen Eltern. „Ich bin damit aufgewachsen. Es ist halt schon immer da gewesen.“ Isabel Wludarczyk ist über einen Freund zu den Maltesern gekommen. „Ich war so begeistert, weil er mir immer erzählt hat, was man für die Menschen tun kann“, erzählt sie. Anderen Menschen zu helfen, „finde ich wirklich schön. Es macht den Tag irgendwie besser. Man geht dann lächelnd durch den Tag.“

Edith Bylsma : „Ich möchte so wenig wie möglich vor die Tür“

Mit einem Lächeln und Abstand übergeben die beiden auch die Einkäufe an Edith Bylsma. Auch wenn das Lächeln hinter der Maske versteckt bleiben muss. Die 70-Jährige ist dankbar für die Einkaufshilfe, sagt sie. „Uns haben zwar die Bewohner im Haus alle angeboten zu helfen, aber sie sind ja alle berufstätig und da denke ich, wenn es sowas wie die Einkaufshilfe der Malteser gibt, kann man das auch nutzen.“ Auch wenn sie sich zuerst nicht getraut habe, wie sie sagt. „Weil ich dachte, ach, ein bisschen kannst du ja noch. Aber ich gehöre zu den Risikogruppen und die Zahlen sind nun so hoch, dass ich einfach so wenig wie möglich vor die Tür gehen möchte.“

Die Malteser suchen weitere Einkaufshelfer. Und sind auch offen für weitere Kunden. Interessierte können sich melden unter: 0151 14 33 64 10

Von Annika Jensen