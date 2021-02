Satzkorn

An der Autobahn A10 im Potsdamer Norden steht das nächste Großprojekt an: Zwischen Satzkorn und der Autobahn soll ein 76 Hektar großer Solarpark errichtet werden. Der süddeutsche Energieversorger EnBW stellte das Projekt am Mittwoch mit der Stadtverwaltung vor.

Anlage in Potsdam soll Strom für 31.000 Haushalte erzeugen

Das Projekt könnte jährlich mehr als 65 Gigawatt Strom erzeugen – genug für rund 31.000 Durchschnittshaushalte mit zwei Personen. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt nannte den Solarpark „einen Baustein für eine klimaneutrale Stadtentwicklung“ bei der Erreichung der CO2-Neutralität in Potsdam bis 2050. Der in Satzkorn erzeugte Solarstrom würde in die Klimabilanz der Stadt eingerechnet, allerdings ins öffentliche Netz eingespeist. Für die Umsetzung muss ein Bebauungsplan mit höchster Priorität neu aufgestellt werden.

Das Projekt ist durch die Initiative des Privateigentümers der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche entstanden. Er will seinen Boden für mindestens 30 Jahre lang an den Energieversorger verpachten, erklärt die Stadt. EnBW erklärte, dass die Anlage bodenschonend sei, sowohl mit Schafen als auch maschinell gepflegt werde und weniger als ein Prozent der Fläche versiegelt werden müsse. Die Photovoltaik-Module kommen bis zu 200 Meter nah an die Häuser des Dorfes.

Das Dorf Satzkorn besteht dann zu einem Drittel aus Gewerbeflächen

Bei den Satzkornern sorgt man sich angesichts der Dimension des Solarparks – und der gefühlten Einkreisung durch weitere gewerbliche Vorhaben im Ortsteil. Erst vor einigen Monaten wurde klar, dass auf der Westseite der Autobahn die rund 30 Hektar große Raststätten-Anlage „Havelseen“ errichtet werden soll.

Dieter Spira, Ortsvorsteher von Satzkorn. Quelle: Peter Degener

Ortsvorsteher Dieter Spira (SPD) hat es ausgerechnet: Wenn beide Projekte umgesetzt werden und dadurch über 100 Hektar Ackerfläche verschwinden, besteht Satzkorn zu einem Drittel aus Gewerbeflächen. Er kommt auf 210 von 665 Hektar. Denn schon jetzt gibt es mit dem „Friedrichspark“ und einem bereits bestehenden, rund 20 Hektar großen Solarpark viele Gewerbeflächen auf früheren Äckern.

„Dabei sind wir ländlicher Raum und wer weiß, ob es so bleibt“, sagt Spira. „Satzkorn dient nur noch für Industrie und Gewerbe, aber den Bahnhof machen sie nicht auf“, schimpft er über den immer noch nicht reaktivierten Haltepunkt auf dem Berliner Außenring.

Weitere 100 Hektar in Uetz-Paaren für Gewerbeansiedlung geprüft

Direkt an Satzkorn und die Autobahn angrenzend prüft die Stadt derzeit außerdem eine Vorhaltefläche für einen großen Gewerbe- und Industriestandort mit bis zu 100 Hektar auf den Uetz-Paarener Äckern. Dafür gibt es allerdings keine konkret geplante Ansiedlung. Vielmehr sucht die Regionalgemeinschaft Havelland-Fläming kommunenübergreifend und im Auftrag des Landes nach potenziellen Standorten für große gewerbliche Anlagen – das könnte angesichts des Autobahnanschlusses auch echte Industrie sein.

Uetz-Paarens Ortsvorsteher Eckhard Fuchs (ANW) sorgt sich um die Haltung der Stadt in dieser Frage: „Man kann nur hoffen, das sich die Stadt Potsdam dagegen entscheidet. Wir sind ländlicher Raum. Uns wurde das zumindest immer gesagt. Jetzt pflastert man uns mit den Dingen zu, die nicht in der Stadt gebaut werden sollen. Das geht nicht.“

Bernd Rubelt: „Es entwickelt sich ein städtischer Kontext“

Beim Pressegespräch zum Solarpark Satzkorn erklärte der Baubeigeordnete zur Zukunft des ländlichen Raums an dieser Stelle auf Nachfrage der MAZ: „Der ländliche Raum, so wie wir ihn insgesamt romantisch sehen, ändert sich zunehmend, gerade durch die Energiewirtschaft. Wir müssen uns die Strukturfragen stellen. Das entfernt sich von dem Dörflichen, es entwickelt sich ein städtischer Kontext und dem müssen wir Rechnung tragen. Aber gute wirtschaftliche Projekte sind sehr wichtig, um die Ortsteile im Potsdamer Norden zu stabilisieren“, so Rubelt.

Man bereite aber nicht „die Folgenutzung als Gewerbegebiet“ durch den Solarpark vor, erklärte Erik Wolfram, Bereichsleiter für Stadterneuerung.

Fahrlands Ortsvorsteher: „Photovoltaik dort ist eine vernünftige Lösung“

Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz (BI Fahrland), der auch für die direkt angrenzenden Kartzower spricht, sieht den Solarpark entspannt. „Photovoltaik dort ist eine vernünftige Lösung. Das macht keinen Krach, ist keine drei Meter hoch und auch kein permanentes Bauwerk. Es kann nach 30 Jahren wieder in Landwirtschaft überführt werden“, sagt Matz.

Am kommenden Donnerstag lädt EnBW alle Satzkorner und Kartzower zu einer Bürgerversammlung in das Gemeindehaus Satzkorn ein. Es gebe angesichts der Hygieneregeln nur persönliche Termine zwischen 14 und 19 Uhr, bei denen Fragen und Bedenken äußern könne. Die Haushalte seien darüber alle bereits informiert worden.

Von Peter Degener