Ab dem 3. April treten in Brandenburg weitreichende Corona-Lockerungen in Kraft. Dazu gehört auch das Ende der Maskenpflicht. Doch jedes einzelne Unternehmen, jede Einrichtung in Potsdam kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die Maske einfordern.

Da verliert man schnell den Überblick, welche Regelungen wo gelten. Die MAZ hat für Sie nachgefragt.

Shoppen ohne Maske

In großen Einkaufszentren wie dem Stern-Center und den Bahnhofspassagen kann ab dem 3. April ohne Maske geshoppt werden – zumindest in den allgemeinen Bereichen der Zentren. Die Läden selbst könnten noch eine Maske verlangen. Davon ist den Centermanagern bislang nichts bekannt. Die Bahnhofspassagen appellieren dennoch an Rücksichtnahme und Eigenverantwortung der Kundschaft und erinnern an die Testmöglichkeiten vor Ort.

Wolfgang Kampmeier vom Handelsverband Berlin-Brandenburg versichert, dass bewährte Schutzmaßnahmen trotz des Wegfalls der Maskenpflicht Bestand haben werden. Dazu gehören Desinfektionsmittel-Spender an Ladeneingängen und Plexiglasabtrennungen in Kassenbereichen.

Keine Maskenpflicht mehr beim Shoppen. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg geht aber davon aus, dass viele freiwillig die Maske aufbehalten werden. Quelle: Julius Frick

Er sieht den Wegfall der Pflicht als Chance: Alle hätten nun selbst die Möglichkeit zu entscheiden, wann sie beim Einkaufen eine Maske tragen möchten. „Wir gehen davon aus, dass viele Kundinnen und Kunden freiwillig eine Maske beim Einkaufen tragen.“

Theater und Kino

Das Babelsberger Kino Thalia verzichtet auf die Maskenpflicht, empfiehlt das Tragen aber weiterhin – sowohl dem eigenen Personal als auch Besucherinnen und Besuchern. Die Pflicht möchte die Geschäftsführerin, Daniela Zuklic, aber niemandem mehr zumuten und macht deshalb keinen Gebrauch vom Hausrecht.

Im Hans-Otto-Theater ändert sich zunächst nichts: Das Publikum muss auch weiterhin Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Intendantin Bettina Jahnke hält das Ende der Maskenpflicht für verfrüht. Das kann sich aber ändern: „Wir warten ab, wie die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft lauten und werden danach mit dem Betriebsrat im Laufe der Woche eine Entscheidung treffen“, erklärt Jahnke.

Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, appelliert Jahnke sowohl an die Besucherinnen und Besucher als auch an das Personal, die Maske freiwillig zu tragen – zumindest so lange die Zahlen in Potsdam auf so hohem Niveau sind.

Nikolaisaal und Waschhaus auch ohne Maske

Im Waschhaus freut sich Geschäftsführer Mathias Paselk über den Wegfall der Maskenpflicht. „Für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen ist das Ende der Hygienemaßnahmen ein wichtiger Punkt. Nur so kommen wir wieder in einen normalen Spielbetrieb. Daher begrüßen wir das Ende der Maßnahmen sehr“, sagt Paselk. Bei Veranstaltungen im Waschhaus wird also keine Maske mehr gefragt sein.

Bald wieder möglich: Das Waschhaus verzichtet ab dem 4. April auf die Maskenpflicht. Quelle: Marcel Czaya & Paul Vogt exc-events.de/

Bei Konzerten im Nikolaisaal sieht das etwas anders aus: Zwar müssen Besucherinnen und Besucher Mund und Nase nicht bedecken, das Personal allerdings schon. Heike Bohmann, Geschäftsführerin des Hauses, hofft aber auf die Eigenverantwortung der Gäste und rät auch ihnen zur Maske.

Neben der Eigenverantwortung setzt der Nikolaisaal auf gute Durchlüftung: „Unsere Klimaanlage wird weiterhin stärker zum Einsatz kommen, um die entsprechenden CO2-Werte im Raum zu gewährleisten.“

Bowlingcenter: Ohne Maske auf die Bahn

Im Bowlingcenter Babelsberg wird ab Sonntag wieder alles sein wie vor der Pandemie, so Inhaber Jörg Bartel. Niemand muss mehr Maske tragen. Was aber weiterhin gilt, ist eine maximale Belegung der Bahnen. Sieben Personen dürfen pro Bahn bowlen, damit es nicht zu kuschelig und die Gefahr, sich anzustecken, nicht zu hoch wird.

Potsdamer Schlösser nur mit Maske

Bei einem Besuch in einer der Einrichtungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg bleibt die Maske Pflicht. „Bis auf Weiteres behalten wir die Maskenpflicht bei, um das Ansteckungsrisiko unter den Gästen zu minimieren und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen“, so Stiftungssprecher Frank Kallensee.

Schlosstehater im Neuen Palais. Quelle: Schlösserstiftung

Wie lange die Schlösser und Gärten diesen Ansatz verfolgen werden, ist unklar. In Abstimmung mit Museumsverbänden sucht sie nach einer einheitlichen Regelung.

Potsdamer Bäder: keine Maske in Umkleiden

Im Schwimmbad gilt die Maskenpflicht schon jetzt nur in den Umkleiden und Gängen. Ab dem 4. April kann die Maske zu Hause bleiben. Die Pflicht entfällt auch beim Umziehen.

Verwaltung: Appell für Maske

Jan Brunzlow von der Stadt appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, im Rathaus die Maske zu tragen – auch nach dem Ende der Maskenpflicht. Darüber hinaus sollten die Gäste die bekannten Hygienemaßnahmen, wie Abstand und Händewaschen, beibehalten. Als kleine Gedenkstütze weisen nach wie vor Hinweisschilder auf diese Empfehlungen hin.

Im Rathaus wird an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wer das Finanzamt aufsuchen will oder muss, kann die Maske zu Hause lassen. Für die Service- und Informationsstellen der Finanzämter ist auch kein Termin mehr notwendig. Wer eine Frage außerhalb der Zuständigkeit dieser Stellen hat, muss allerdings weiterhin einen Termin vereinbaren.

Uni Potsdam: Ohne Maske, kein Zutritt

Um in die Uni zu kommen, muss man die Maske auch ab dem 3. April aufsetzen. „Wir an der Universität Potsdam halten an der Maskenpflicht fest: Über das Hausrecht und die Hygienekonzepte wird verankert, dass die Maskenpflicht in den Gebäuden und Veranstaltungen weiterhin gilt“, sagt Silke Engel von der Universität Potsdam. Andere Maßnahmen hingegen laufen aus – wie Nachweis von Test, Genesung oder Impfung oder die Besetzung der Hörsäle im Schachbrettmuster.

In Bus und Bahn: Maskenpflicht

In den öffentlichen Verkehrsmitteln wird die Maskenpflicht nicht abgeschafft. Wer in den Bus oder die Bahn in Potsdam einsteigt, muss Mund und Nase auch nach Sonntag bedecken. Das hat das Brandenburger Kabinett in der Verordnung beschlossen.

Der Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, Martin Grießner, rechnet dadurch mit Problemen: „Die Durchsetzung der Maskenpflicht wird durch den Wegfall dieser Pflicht in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht einfacher und wir rechnen mit vermehrten Diskussionen.“ Das Unternehmen bittet daher alle Fahrgäste, sich zum eigenen Schutz und dem der anderen Fahrgäste weiter an die Maskenpflicht zu halten.

Elke Krokowski vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bleibt optimistisch: „Wir rechnen mit der Verantwortung und Rücksicht der Fahrgäste und gehen davon aus, dass das auch weiterhin so läuft.“ Wer die Maske trotzdem nicht aufsetzen will, wird des Fahrzeugs verwiesen. „Wir sind geübt im Umgang mit Maskenverweigerern“, sagt die Sprecherin.

Von Judith von Plato