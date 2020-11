Innenstadt

Blumensträuße aus Rosen und Frühlingsblumen schweben an der Wand, die in einem blau-grünen Schachbrettmuster gestaltet ist. Der Schmutz vieler Jahre hat die Oberfläche verdunkelt, nur ein kleiner Streifen am Boden lässt erahnen, wie das Bild ursprünglich gestrahlt hat. Lange war das Wandbild im früheren „Klosterkeller“ verdeckt und vergessen.

Das Bild war jahrelang hinter einer Schalldämmung versteckt

Doch im Zuge des Verkaufs wurde das Gebäude entkernt. Hinter der Schalldämmung des zuletzt als Bar und Club genutzten Saals im Obergeschoss kam das Ölbild zum Vorschein. Die Restauratorin Elka Beutel-Hoffmann hat erste Untersuchungen angestellt, am Mittwoch war auch ein Vertreter des Landesdenkmalamts im Haus.

Denn das Barockhaus von 1736 ist denkmalgeschützt – und damit auch das Bild, das vermutlich in den früheren Siebziger Jahren gemalt worden ist, wie die Denkmalpflege der Stadt auf MAZ-Anfrage erklärt.

Rund vier Meter breit und drei Meter hoch ist das Wandbild. Vor einem balu-grünen Schachbrettmuster schweben stilisierte Blumensträuße. Quelle: Julius Frick

Viel mehr ist allerdings nicht bekannt – etwa wer der Auftraggeber und Schöpfer waren. „In der DDR gab es immer wieder Aufträge für freie Künstler, die Plastiken oder Bilder als Kunst am Bau schufen. Wir fragen uns, welchen Anlass es hier gegeben haben könnte“, sagt Restauratorin Elka Beutel-Hoffmann. Sie untersucht die Farbfassungen in den zentralen Räumen des Hauses, hat teils bis zu 16 Schichten übereinander gefunden.

Eine Signatur des Urhebers wurde nicht gefunden

Das Wandbild erstaunte sie dann aber doch. „Mich erinnert das an Kinderbücher. Die Sträuße sind nicht naturalistisch, sondern stilisiert wie in einem Siebdruck oder Holzschnitt“, sagt sie. Eine Signatur ist nicht erkennbar. Womöglich versteckt sie sich noch in einem der Blumensträuße.

„Wir haben überlegt, wer das gemalt haben könnte und wollen die Frage an die Potsdamer weitergeben. Wer kann sich erinnern an so einen Auftrag?“, fragt sich Beutel-Hoffmann. Ihr selbst kommen Karl Raetsch und Peter Rohn in den Sinn.

Die Restauratorin Elka Beutel-Hoffmann vor dem Wandbild im Klosterkeller. Quelle: Julius Frick

Die 54-Jährige ist selbst Potsdamerin und kennt den Saal noch aus früheren Tagen, der nicht nur abends, sondern auch tagsüber für verschiedenste Kulturveranstaltungen genutzt wurde. An das Bild hat sie allerdings keine Erinnerung. Mit Blick auf den hellblauen Streifen an der unteren Bildkante ahnt sie aber, wie schön und kräftig es leuchten wird, wenn es vom Schmutz befreit worden ist.

Christopher Weiß, dessen Firma Glockenweiß der Klosterkeller gehört, will die Wand als „Alleinstellungsmerkmal“ wieder restaurieren. Quelle: Julius Frick

Zunächst wird sie einen kleinen Bereich testweise freilegen. Anschließend wird es jedoch vorerst mit Zellulose-Leim und Japanpapier geschützt. Für die geplanten groben Bauarbeiten ringsum soll zum Schutz des Bildes auch eine Schalung davorgestellt werden.

„Wir suchen einen Mieter, der das zu schätzen weiß“

Was langfristig geschieht, ist offen. Beim Investor wird gerade geprüft, ob der Wohnanteil in dem Gebäudekomplex gegenüber den Gewerbeflächen erhöht wird und auch der Saal im Vorderhaus Teil einer Wohnung wird. „Wer dann Mieter ist, kann sich entweder dafür entscheiden, das Bild freizulassen oder aber es wird hinter einer Wand versteckt“, sagt Christopher Weiß. „Das wäre natürlich schade. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal und wir suchen einen Mieter, der das zu schätzen weiß.“

Von Peter Degener