Der Rettungsantrag der Linken für 100.000 Euro Soforthilfe für das Mitmachmuseum wurde debattiert, aber am Ende vom Hauptausschuss vertagt. Damit kann das Extavium seine laufenden Kosten nicht mehr decken. Voraussichtlich nach den Osterferien wird nach 13 Jahren letztmalig mit Kindern experimentiert.

Anna Leetz (r.) und Axel Werner in den Räumen des Mitmachmuseums Extavium in der Straße Am Kanal. Quelle: Friedrich Bungert