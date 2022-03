Potsdam

Am Montag wurde die Potsdamer Erlebnisnacht 2022 überraschend abgesagt. Eine für alle Seiten zufriedenstellende Vorbereitung könne aufgrund der bisher immer noch nicht vollends absehbaren Corona-Auflagen im kommenden Sommer, die Erlebnisnacht war für den 30. Juli 2022 geplant, nicht bewerkstelligt werden. „Trotz der kurzfristig in Aussicht gestellten Lockerungen ab dem 20. März mit nicht endgültig beschriebenen Auflagen für Veranstalter ist die zur Verfügung stehende Zeit für die qualitätsvolle Umsetzung eines solch komplexen Projektes unter Einbeziehung aller Beteiligten und Einhaltung aller Fristen nicht ausreichend“, teilte der Veranstalter auf seiner Homepage mit.

Nach Rücksprache mit den Partnern habe man sicher daher für eine Absage in diesem Jahr entschieden, sich aber darauf geeinigt, die Erlebnisnacht im gewohnten Format im kommenden Jahr zu veranstalten. Das beliebte Sommerfest in der Potsdamer Innenstadt hat vor der Corona-Pandemia jährlich Zehntausende angezogen. Es wurde bis spät in die Nacht gefeiert, Musik gespielt, getanzt und gegessen.

Von MAZonline