Zentrum-Ost

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der Hochstraßenbrücke an der Nuthestraße L 40 wird die Friedrich-List-Straße drei Nächte lang voll gesperrt. In den Nächten von Montag, 7. Februar, bis zum Donnerstagmorgen, 10. Februar, ist die Straße jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. „In diesen Zeiten wird das Traggerüst für den Überbau der östlichen Brücke abgebaut“, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwochmorgen mit.

Weniger Lärm in der Nacht angekündigt

Die Abfahrt von der Nuthestraße stadteinwärts auf die Friedrich-List-Straße ist von der Sperrung nicht betroffen. Es kann allerdings nur in Richtung Alt Nowawes und Rudolf-Breitscheid-Straße und nicht in Richtung Zentrum Ost oder Hauptbahnhof abgebogen werden. Auch der Weg vom Hauptbahnhof auf die Nuthestraße stadtauswärts ist weiter frei – nur die direkte Durchfahrt unter der Brücke ist unmöglich.

„Die Lärmbelastung ist deutlich geringer als bei den bereits durchgeführten Abbruch- und Bohrarbeiten“, kündigt der Landesbetrieb für die nächtlichen Arbeiten an. Es kommen neben einem Kran und Hebebühnen nacht nur elektrisch betriebene Kettensägen und Handkreissägen zum Einsatz, aber „benzinbetriebene Kettensägen nur tagsüber“.

Von MAZonline/pede