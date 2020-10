Teltower Vorstadt

Die Regionalleitstelle der Feuerwehr informierte die Polizei am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr, dass es am alten Bahnwerk zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen sei. Bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten und der Feuerwehr konnte ein brennender Zeitungsstapel von Anwohnern selbst gelöscht werden. Da es jedoch in den vergangenen Wochen bereits ähnlich gelagerte Sachverhalte gab – brennende Zeitungen in genau diesem Gebiet – nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung auf.

Von MAZonline