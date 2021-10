Krampnitz

Das neue Quartier Krampnitz im Potsdamer Norden muss heftige Kritik aushalten und mit Vorbehalten kämpfen. Bislang war der Stadtteil für bis zu 10.000 Einwohner vor allem Theorie. Doch nach jahrelangen Planungen, Abwägungen und Abrissen ist am Dienstag erstmals ein Neubau auf dem ruinösen Militärgelände begonnen worden. Der erste Spatenstich für die erste Grundschule und Kita in Krampnitz wurde gefeiert.

Grundschule Krampnitz soll 2024 fertiggestellt werden

Es regnete zwar in Strömen, doch bei diesem Ereignis wollten alle Akteure zum Spaten greifen. Nicht nur Architekt Sven Fröhlich vom Büro AFF Architekten aus Berlin und der Entwicklungsträger Potsdam als Bauherr, sondern auch Verwaltung, Stadtpolitik und mit Michael Zahn und Henrik Thomsen gleich zwei Vorstände des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen SE waren zum Baustart der Schule angereist.

So soll die erste Krampnitzer Grundschule und Kita aussehen. Quelle: AFF Architekten GmbH

600 Schüler und 160 Kitakinder werden voraussichtlich ab dem Schuljahr 2024/25 dort lernen. 34 Millionen Euro kostet der Schul- und Kitabau. Vier Millionen Euro trägt der Bund.

Besonders kostenintensiv war dabei der Erhalt der denkmalgeschützten, aber verfallenen Bausubstanz eine Herausforderung war. „Die Integration der Bestandsgebäude ist nicht einfach und nicht billig“, sagte Bert Nicke, Chef des Entwicklungsträgers. Er hob auch den hohen Anteil regenerativer Energien hervor, mit denen das Haus bewirtschaftet wird. Rund 40 Prozent des Strom- und Wärmeverbrauchs werden durch Photovoltaik und Solarthermie „aus eigenem Anbau“ gedeckt. Damit wolle der Entwicklungsträger auch Vorbild für die zahlreichen kommenden Bauherren von Krampnitz sein. Der Schulbau dient zudem nicht nur Kindern, sondern soll neben dem Schulbetrieb auch Vereinen und Initiativen des Stadtteils mit seinen Räumen zur Verfügung stehen.

Für jeden Jahrgang werden kleine „Schulhäuser“ innerhalb des Gebäudes geschaffen. Anstelle der traditionellen Form von Fluren und Klassenzimmern gibt es im Kern sogenannte „Lernmitten“ und Aufenthaltsräume, um die herum die Klassenräume angeordnet sind. Es gibt zudem nicht nur Fenster nach außen, sondern auch Sichtbeziehungen aus den Räumen in diese Mitten hinein. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte, dass dieser Bildungscampus „neue Standards für Potsdams Bildungslandschaft“ setzen werde.

Henrik Thomsen (l.) und Michael Zahn, die Vorstände des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen, waren beim ersten Spatenstich für die Grundschule Krampnitz in Potsdam zu Besuch. Quelle: Peter Degener

Wenn die Schule fertig wird, will auch der Berliner Wohnungskonzern Deutsche Wohnen SE die ersten Wohnungen bezugsfertig an die ersten Bewohner des neuen Stadtteils übergeben. Die Baugenehmigung für den Umbau der denkmalgeschützten Kasernenbauten zu Wohnungen steht noch aus, wird aber schnell erwartet. Mit dem ersten Spatenstich für die ersten vier Wohngebäude rechnet die Deutsche Wohnen Mitte 2022. Der Vertrieb der Mietwohnungen wird frühestens Ende 2023 beginnen.

Deutsche Wohnen will kleinere Wohnungen ohne Spitzenmieten

Die jetzt gelungene Übernahme des DAX-Unternehmens durch den Wohnungskonzern Vonovia habe keine Auswirkungen auf Krampnitz, „Das ist eines unserer größten Projekte und wir werden hier auch künftig die Geschicke in die Hand nehmen“, sagte Vorstand Michael Zahn der MAZ. Die beim Verkauf der Grundstücke von der Stadt an die Deutsche Wohnen angekündigte Zielmiete von 8,50 Euro ist dagegen längst nicht mehr haltbar.

Wie hoch die Mieten sein werden, konnte Zahn am Dienstag nicht sagen. „Wir haben in diesem alten Bestand ganz andere Herausforderungen als im Neubau. In Berlin sind wir beim Neubau bei Mieten von 14 oder 15 Euro pro Quadratmeter“, so Zahn. Man ziele aber auf verschiedene Einkommensschichten und werde keine „Spitzenmieten“ verlangen. „Damit wir hier wirtschaftlich bleiben ohne Wohnungen zu verkaufen, werden wir die Grundrisse in Absprache mit den Denkmalbehörden sehr effizient gestalten“, so Zahn. Es gehe vor allem um kleine und mittlere Wohnungen mit durchschnittlich 80 Quadratmeter Fläche, damit die Gesamtmieten bezahlbar blieben.

Von Peter Degener