Konzept für den Garnisonkirchturm vorgestellt – mit inhaltlichen Lücken

Potsdam

Die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche hat am Freitag ein erstes Betriebs- und Nutzungskonzept für den Turm der Kirche vorgestellt.

Der Schwerpunkt des 19-seitigen Papiers liegt auf der touristischen Vermarktung des Gebäudes als Sehenswürdigkeit, etwa zur Lenkung der Besucherströme und der Auslastung der Aussichtsplattform, sowie dem Betrieb eines Cafés an der Westseite des Turms mit Blick auf das Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum. Auch die Aufteilung der 1200 Quadratmeter Fläche im Turm wird detailliert beschrieben.

Höchstens 130.000 Besucher können den Turm besteigen

Fünf inhaltliche Ziele nennt das Papier, das vor einer Woche vom Kuratorium der Stiftung beschlossen worden ist. An erster Stelle steht „Sehenswürdiges zeigen“. „Wir haben von Touristen und Passanten her gedacht. Es ist ein sehenswerter Ort, aber das führt zu Herausforderungen für die Betreiber. Wie führen wir die Besucher?“, erklärte der theologische Vorstand, Martin Vogel, bei der Präsentation in der Nagelkreuzkapelle hinter der Baustelle. Als weitere Ziele hinzu kommen der bekannte „Dreiklang“ Geschichte zu erinnern, Verantwortung zu lernen und Versöhnung zu leben. Das fünfte Ziel sei nachhaltiges Wirtschaften als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen.

Blick auf die temporäre Kapelle (u.) und das Rechenzentrum (l.) Quelle: Peter Degener

Laut Wieland Eschenburg, dem Kommunikationsvorstand der Stiftung, müssen jährlich 80.000 Menschen die Aussichtsplattform des Turms besichtigen, damit sich der Betrieb wirtschaftlich trägt.

Eine externe Studie hat ergeben, dass wegen der Brandschutzauflagen die maximale Auslastung 130.000 Besucher beträgt. Diese Grenzen sind allerdings unabhängig von den Gästen der Kapelle, des Cafés, der Seminar- und Ausstellungsräume im Sockel des Turms.

Der theologische Vorstand der Stiftung Garnisonkirche, Martin Vogel, mit dem Nutzungskonzept in der zukünftigen Kapelle im Turm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Konzepte für Bildungsarbeit und die Ausstellung erst im Sommer 2021

Zum Inhalt der Ausstellung zur Geschichte des Ortes und den Schwerpunkten der Bildungsarbeit ist im Konzept nur wenig vermerkt. Es sei ein Rahmenkonzept, dessen Teile noch ausgefüllt werden müssten. „Dazu muss noch intensiv gearbeitet werden“, gestand Vogel ein. Das Teilkonzept für die Bildung wird seit April von Hana Hlaskova erarbeitet, die lange Zeit am Menschenrechtszentrum Cottbus arbeitete und zuletzt Referentin für politisch-historische Jugendbildung bei Beauftragten des Landes zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur war.

Die Kuratorin der Ausstellung ist die Historikerin Maria Schultz, die in Potsdam aus der Gedenkstätte Leistikowstraße bekannt ist. Seit September erarbeitet sie die Ausstellungsinhalte. Ein 40-seitiges Grundkonzept wurde bereits im Kuratorium der Stiftung vorgestellt. Im nun veröffentlichten Papier spielt das allerdings noch keine Rolle.

Es ist inhaltlich noch ein weiter weg für die Stiftung. Quelle: Peter Degener

„Details, was auf den Ausstellungstafeln zu sehen ist, gibt es noch nicht. Ich vermute, dass wir im Herbst einen Zwischenstand geben können. Es wird sich mit den wunden Punkten auseinandersetzen“, versprach der Kommunikationsvorstand der Stiftung, Wieland Eschenburg. Sein Kollege Martin Vogel sagte, dass die Ausstellung neben der Arbeit in der Nagelkreuzkapelle und der Versöhnungsarbeit „nur ein Teilsegment für uns“ sei. Bis zum Sommer 2021 sollen die Konzepte für Ausstellung und Bildungsarbeit aber fertiggestellt sein. Dann bleibt noch ein Jahr bis zur Eröffnung des Turms im Sommer 2022.

Auch das finanzielle Betreiberkonzept könne man derzeit noch nicht auf den Tisch legen. Es gelten weiterhin die Kalkulationen von 2016, als man den wirtschaftlichen Betrieb für den Kredit der evangelischen Kirche nachweisen musste. Ebenfalls noch in Arbeit ist das IT-Konzept. Dieses ist besonders relevant für die Lenkung der Besucher im Turm und den Bedarf an Aufsichten und wirkt sich damit direkt auf den wirtschaftlichen Betrieb aus.

Vier Millionen Euro Spenden fehlen – das Geld für das Glockenspiel

Über vier Millionen Euro Spenden fehlen derzeit noch für den historischen Bauschmuck. Das Geld soll für die Figuren auf den Ecken des Turms und das Friedenscarillon verwendet werden, das das historische Glockenspiel ersetzen soll. Die Planung des Carillons sei bereits in den Niederlanden in Auftrag gegeben worden, sagte Eschenburg – so könne man bald konkreter um Spenden werben.

Die Gesamtkosten für den Bau samt der fehlenden Spenden beziffert die Stiftung weiterhin auf 40,5 Millionen, wobei eingeplante Puffer für Kostensteigerungen bereits zusammengeschmolzen sind.

Auf der Baustelle der Garnisonkirche Quelle: Peter Degener

Kompletterhalt des Rechenzentrums für Eschenburg nicht vorstellbar

Auch zum gerade von Potsdams Stadtverordneten beschlossenen Fahrplan für die Erarbeitung eines Konzepts für den gesamten Platz von Kreativhaus Rechenzentrum, Turm und der Fläche des Kirchenschiffs äußerte sich Eschenburg auf Nachfrage.

Den dort zumindest vorgeschlagenen Kompletterhalt des Rechenzentrums, das teilweise auf dem Grundstück der Wiederaufbaustiftung steht, „kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da fehlt mir persönlich das Abstraktionsvermögen, sich soweit von der erklärten städtebaulichen Grundkonzeption zu entfernen“, so Eschenburg. Es sei „unsere Kernüberzeugung“, dass die Überbauung der Fläche des einstigen Kirchenschiffs erst dann denkbar ist, wenn es eine Nutzungsvorstellung gibt.

Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Quelle: Peter Degener

Fläche hinter dem Turm soll im Grundriss des Kirchenschiffs gestaltet werden

Nach dem Ende der Bauarbeiten im Sommer 2022 soll die Fläche hinter dem Turm trotzdem „in temporärer Weise ansprechend gestaltet werden“, heißt es im Konzept. Es werde ein öffentlich zugänglicher Ort, der für „Gottesdienste, Aktionen Foren, Konzerte und Ausstellungen unter freiem Himmel“ genutzt werden könne. „Dabei muss erkennbar sein, dass es sich um die Grundfläche des ehemaligen Kirchenschiffs handelt.“

Die eigentlich für März geplante Kunstausstellung auf der Baustelle, an der auch Nutzer des Kreativhauses Rechenzentrum teilnehmen, musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun hofft Eschenburg darauf, die Ausstellung im September nachholen zu können.

Von Peter Degener