Unter den Potsdamer Gottesdiensten in diesem Advent sticht einer in diesem Jahr hervor. Erstmals seit der Sprengung der beschädigten Garnisonkirche 1968 wurde an diesem Heiligabend wieder ein Weihnachtsgottesdienst an diesem Ort gefeiert – mitten im Rohbau der neuen Nagelkreuzkapelle im Sockel des Turms.

Erster Weihnachtsgottesdienst in der Garnisonkirche seit Sprengung 1968

„Es ist eine Situation wie für die Hirten auf dem Feld. Leben im Übergang. Nicht fertig und gediegen. Ich finde das aber reizvoll“, sagt Pfarrer Martin Vogel, der auch theologischer Vorstand der Stiftung Garnisonkirche ist. „Nach mehr als 50 Jahren ist das eine Zäsur. Wir werden die Bibeltexte genau dort hören, wo sich nach dem Krieg die neu gestaltete Heilig-Kreuz-Kapelle befand“, sagte er kurz vor Beginn der Christvesper um 17 Uhr.

Nur wenige Mitglieder der Nagelkreuzgemeinde konnten wegen der strengen Corona-Regeln teilnehmen. 25 angemeldete Menschen wurden eingelassen, FFP-2-Masken waren Pflicht, die Gemeinde durfte nicht singen. Nur zwei Musiker sorgen für den feierlichen Rahmen inmitten der hohen Backsteinhalle.

Nagelkreuz aus Coventry auf dem Altar

Anstelle der Musik sollen Worte und ein ganz bestimmtes Symbol wirken. Auf dem provisorischen Altar der Kapelle steht das Nagelkreuz aus dem englischen Coventry - drei zum Kreuz gebundene Zimmermannsnägel aus der von deutschen Bombern zerstörten Kathedrale. stehen wird. „Das verbindet uns mit Coventry und anderen Nagelkreuzzentren auf der ganzen Welt“, sagt Vogel.In seiner Andacht und den Gebeten geht es in diesem Gottesdienst allerdings nicht um Versöhnung mit der Geschichte und einstigen Feinden – auch zum neuen Vorschlag für ein „Haus der Demokratie“ hinter dem Kirchturm verliert Pfarrer Vogel zunächst kein Wort.

Das Nagelkreuz bei der Übergabe an das "Internationale Versöhnungszentrum Garnisonkirche Potsdam" am 20. Juli 2004. Quelle: Dietmar Horn

Er spricht über die Flüchtlinge, denen heute in Potsdam geholfen wird und über jene, die durch die Pandemie Weihnachten nicht so feiern können, wie sie es verdienen würden.„Wir beten heute besonders für die Patienten in den Kliniken, die Angehörigen, das medizinische Personal und für alle, die einsam sind“, kündigt er vor der Andacht an.

Predigt über Geflüchtete, Corona und die Toleranz in Potsdam

Die Predigt selbst stellte dann die mit dem Christkind schwangere Maria und ihren Mann Joseph auf der Suche nach einer Bleibe in den Vordergrund. „Kein guter Zeitpunkt für eine beschwerliche Reise. Das Geld ist knapp, die politische Lage unübersichtlich, Sorgen türmen sich auf wie eine Wand und viele Fragen bleiben offen“, schildert der Pfarrer und fragt sich: Ob sie es schaffen werden?

Er wiederholt diese Frage noch mehrere Male: „Ob sie es schaffen werden, die Patienten auf den Intensivstationen? Sie liegen schwer krank auf den Covid-Stationen. Die Ärzte und Pflegekräfte kämpfen jeden Tag neu und entschlossen um das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten. Wie wohl die Angehörigen der Patienten in diesem Jahr Weihnachten erleben werden?“, so Vogel.

Und bei der erneuten Formulierung der Frage klingt plötzlich doch der gemeinsame Vorschlag der Stiftung Garnisonkirche, des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) mit den Nachbarn aus dem Kreativhaus Rechenzentrum an. Dieser Vorschlag erntete zuletzt heftige Kritik, aber auch viel Lob für den gemeinsamen Weg, den die verschiedenen Seiten aufeinander zu gegangen sind.

Und Pfarrer Martin Vogel fragt und bangt und schließt sich nun in die Frage mit ein: „Ob wir es schaffen werden, die Bürgerinnen und Bürger Potsdams, die Fliehkräfte in der Stadt zu bändigen, fair zu streiten, mit Respekt zuzuhören, den Frieden zu bewahren und Toleranz tatsächlich aktiv zu leben?“Ganz am Ende des kurzen Gottesdienstes spricht Martin Vogel „von dieser Krippe, an der sie sich alle versammeln – Tier wie Mensch, Weise wie Arme, Heimatlose und Einheimische.“ Seine letzte Botschaft: „Und keiner soll auf der Strecke bleiben.“

Von Peter Degener