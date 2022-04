Bornstedt

Für die Zukunft der Tropenhalle Biosphäre im Bornstedter Feld gibt es jetzt konkrete Vorschläge abseits der Aufwertung zum modernen Klimahaus samt angeschlossenem Hotel mit dem Arbeitstitel „Biosphäre 2.0“. Im Bauausschuss stellte die Verwaltung am Dienstagabend erste Ideen für einen Umbau zu einer Freilufthalle (ohne Wände) oder zur Kalthalle (ohne tropische Temperaturen) vor. Im Kern geht es dabei um sportliche Nutzungen und einen Stadtteiltreff.

Potsdamer Biosphäre könnte für Sport, Veranstaltungen und als Stadtteiltreff dienen

Das Architekturbüro Winkens, das bereits eine Bestandsaufnahme des zur Bundesgartenschau 2001 errichteten Gebäudes für die Aufwertung zur Biosphäre 2.0 vorgenommen hatte, schlägt nun eine Dreiteilung der Halle vor.

Aus dem heutigen Foyer an der Georg-Hermann-Allee könnte ein Nachbarschaftszentrum und Stadtteiltreff mit Werkstätten oder Probenräumen werden. Die bisherige Tropenhalle im Kern des Hauses könnte verschiedenen sportlichen Nutzungen dienen – etwa für Kleinfelder, aber auch für Boulderfelsen, einen Abenteuerspielplatz. Der in den Volkspark ragende Bereich, die derzeit als Notunterkunft für Geflüchtete genutzte „Orangerie“ – könnte wieder als Event Location genutzt werden.

Vorschlag zur Umnutzung Quelle: Detlev Scheerbarth

Für den Umbau sind drei Grundvarianten denkbar: Als Kalthalle blieben die Glasfassaden erhalten – es fielen jedoch die enormen Heizkosten weg. Als Freilufthalle würde aus der Biosphäre ein riesiges Dach auf Pfählen werden, das vor dem Wetter schützt, aber im Winter nur eingeschränkt nutzbar wäre. Sogar die „Verwilderung der Tropenhalle“ durch „Rückeroberung der Natur“ wird als Variante ins Spiel gebracht.

Für alle drei Varianten zeigte das Architekturbüro Beispiele aus Deutschland und Europa – etwa die Freilufthalle der Universität Oldenburg oder das Stadtteil- und Sportzentrum F 51 im englischen Folkestne, das einen ganzen Stadtteil wiederbelebt haben soll. Was der Umbau für die verschiedenen Varianten kosten würde und wie hoch die dauerhaften Betriebskosten wären, will die Verwaltung in zwei Wochen nachliefern.

Die Biosphäre am Volkspark Potsdam Quelle: Bernd Gartenschläger

Stadt Potsdam defizit jedes jahr mit mehr als einer Million Euro ausgleichen

Die Biosphäre 2.0 würde nach ihrer Modernisierung zum Klimahaus trotz Eintrittspreisen, Veranstaltungsmieten und Hotelnutzung weiterhin mit etwa 1,6 Millionen Euro jährlich von der Stadt subventioniert werden müssen. Dieses dauerhafte Defizit, das im Januar publik wurde, hatte manche Stadtverordnete ins Zweifeln an dem Projekt gebracht. Sie drängten die Verwaltung zur Prüfung des Modells „Kaltlufthalle“. Der Leiter des städtischen Planungsbüros Harald Kümmel machte im Ausschuss keinen Hehl daraus, dass er diese Idee nicht für sinnvoll erachtet. „Das ist nicht unser Wunsch als Verwaltung. Wir tun das, weil das ihr Auftrag an uns war“, sagte er.

Pete Heuer (SPD) favorisiert den Umbau zur Kalthalle. Quelle: SPD

Der SPD-Stadtverordnete Pete Heuer ist dagegen großer Fan der Kaltlufthalle. Für ihn gehen die Ideen des Architekturbüros Winkens in die richtige Richtung. „Diesen ersten Ausblick fand ich ausgesprochen spannend. Das Architekturbüro zeigt, wie außerordentlich groß das Potenzial einer Kaltlufthalle ist“, so Heuer am Mittwoch zur MAZ.

Grünen-Chefin Saskia Hüneke fand Gefallen daran, dass mit der heutigen Orangerie ein Teil als Veranstaltungsort erhalten bleiben könnte.

Es gibt auch Befürworter von Abriss und Modernisierung

Es gibt aber völlig gegensätzliche Positionen im Bauausschuss. Ralf Jäkel (Linke) ist erklärter Fan der Biosphäre und setzt sich für die Modernisierung und den Erhalt des Bildungsortes ein. Der Umbau zur Kalthalle dagegen bedeute nicht nur erheblichem Aufwand, sondern würde auch zu „einem frustrierenden Ergebnis“ führen.

Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis), der selbst in der Baubranche arbeitet, favorisiert dagegen den Abriss des gesamten Gebäudes. Er hält es für „Verschwendung“, das stark sanierungsbedürftige Gebäude erst zu entkernen, um dann das 20 Jahre alte Dach zu erhalten.