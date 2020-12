Potsdam

Dienstagmorgen, 8 Uhr: Acht Männer steigen für den guten Zweck in den Jungfernsee – das Wasser hat eine Temperatur von fünf Grad. Es dauert nicht lange, bis einer ruft: „Das brennt ganz schön!“ Unter den Schwimmern ist der frühere Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, der zuvor auf Twitter zu der Aktion aufgerufen hatte.

100 Euro an den Kältebus

Doch wie kam es dazu? Der 56-jährige Journalist teilt im Netz regelmäßig Bilder von sich, wie er am frühen Morgen in den eiskalten Jungfernsee eintaucht. Einer seiner Follower, der Social-Media-Experte Mischa Heuer, bat ihn daraufhin das Ganze mit einem guten Zweck zu verbinden.

Anzeige

Am 23. November schrieb Heuer dem früheren BILD-Mann auf Twitter: „Vorschlag: Sie laden zum Schwimmen ein und jeder, der mitmacht, spendet im Anschluss 100 Euro an den Berliner Kältebus.“ Diekmann gefiel die Idee, forderte Heuer aber ebenfalls zum Eisbaden auf.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Rund eine Woche später, am Morgen des 1. Dezember, ist es dann soweit: Um kurz vor 8 Uhr spaziert Diekmann aus seinem Haus. Zu diesem Zeitpunkt warten Heuer und weitere Teilnehmer am Ufer des Sees, wissend welche Eiseskälte auf sie zukommt. Diekmann hingegen wirkt gelassen. Er trägt eine kurze, dunkelblaue Hose, ein Handtuch hat er lässig über den Arm geworfen. Der Medienmacher ist vorbereitet: Eisbaden nennt er sein „Disziplinritual“.

„Danach tun die Füße schweinemäßig weh“

Zunächst bittet Diekmann die Teilnehmer zur Einhaltung der Corona-Abstände, dann hat er für die Anfänger der Gruppe Tipps parat: „Es muss relativ schnell und zügig gehen. Ich gehe einfach rein und mache mir keine Gedanken“, erzählt er. „So viel Grad, wie das Wasser hat, so viel Minuten kann man ungefähr im Wasser bleiben. Danach tun die Füße schweinemäßig weh.“

Baden bei 5 Grad Wassertemperatur im Jungfernsee für einen guten Zweck. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bevor es ins Wasser geht, muss die Gruppe noch auf einen letzten Teilnehmer warten: Ein Nachbar, der laut Diekmann täglich im See baden geht. Er kommt im blauen Bademantel und Badeschlappen mit dem Fahrrad angefahren. Der Nachbar scheint ebenfalls vorbereitet zu sein, eine rote Schwimmboje klemmt auf seinem Gepäckträger.

Dann geht es los. Die Männer bewegen sich langsam Richtung Ufer – und steigen in den Jungfernsee. Diekmann filmt die frierender Gruppe und teilt das Video auf Twitter. Die Teilnehmer planschen, einige schwimmen auf dem Rücken. Es dauert nicht lange, bis die ersten die Winterkälte spüren: Seufzen und Ächzen ist zu hören. Das Wasser ist fünf Grad kalt und Diekmann hatte Recht: Nach ungefähr fünf Minuten schwimmt die Gruppe auch schon wieder ans Ufer. Das Eisbaden ist (vorerst) vorbei. Heuer, der sich schüttelt vor Kälte, zieht gegenüber der MAZ Bilanz: „Es fühlt sich an wie kleine Nadelstiche.“

Die acht Teilnehmer spenden nun jeweils 100 Euro an den Berliner Kältebus. In den letzten Tagen kam allerdings noch mehr Geld zusammen: So spendeten einige Twitter-Nutzer an den Kältebus, ohne im Jungfernsee gebadet zu haben. Laut Heuer sind „mindestens 3000 Euro“ zusammengekommen. Ob es eine weitere Aktion für den guten Zweck geben wird, ist unklar. Heuer sagte allerdings bereits vor dem Eisbaden: „Man kann es jederzeit wiederholen.“

Lesen Sie auch

Von Alisha Mendgen