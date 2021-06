Am Stern

Am Dienstagnachmittag lief eine Elfjährige vom Johannes-Kepler-Platz in Richtung Laplacering. Hierbei bemerkte sie einen Mann, der ihr in ein Mehrfamilienhaus folgte. Im Hausflur habe der Unbekannte dann sein Geschlechtsteil entblößt und angefasst. Das Mädchen schrie daraufhin und der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, Glatze; blaue, kurze Hose; grauer Kapuzenpullover, FFP2-Maske.

Von MAZonline