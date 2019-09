Innenstadt

Während der Abrissarbeiten an dem Fachhochschul-Gebäude am Alten Markt im vergangenen Jahr ist es zu Schäden im Inneren der Nikolaikirche gekommen. Das erklärte Sanierungsträger-Chefin Sigrun Rabbe am Montag am Rande eines Termins am Alten Markt. Konkret ist es zu „Putzabplatzungen“ am Westfenster im Inneren der Kirche gekommen.

Reparaturarbeiten beginnen demnächst

Die Versicherung des Sanierungsträgers habe dies als „Folgeschäden“ anerkannt und 60.000 Euro für die Instandsetzung an die Kirchengemeinde gezahlt. Nikolaipfarrer Matthias Mieke bestätigte, dass die Reparaturarbeiten demnächst beginnen.

Von Ildiko Röd