Hermannswerder

Wegen Wartungsarbeiten ist die Fähre F1 am Dienstag von 9 bis etwa 15 Uhr nicht einsatzfähig. Darauf weist der Verkehrsbetrieb ViP hin und bittet seine Kunden, stattdessen die Buslinie 694 in der betreffenden Zeit zu nutzen. In den letzten Jahren war die Fähre häufiger aus dem Verkehr gezogen, unter anderem, weil Sportbootführer die Fährseile beschädigt hatten oder Wartungen an dem Schiff vonnöten waren.

Von MAZonline