Potsdam

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montagnachmittag, 24. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf der Drewitzer Straße in Potsdam entstanden. Ein Fahrer mit seinem Caddy stieß um 13.30 Uhr an der Ecke Kuckucksruf mit seinem Caddy gegen einen Peugeot.

Straße wird gesperrt

Der Fahrer mit seinem Peugeot rammte daraufhin ein Verkehrsschild. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und entfernten ausgelaufene Batterieflüssigkeit von der Fahrbahn. Um die Straße zu reinigen war die Drewitzer Straße eine halbe Stunde lang gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß nicht.

Von MAZ online