Wo sich schlanke Häuser aneinander schmiegen, Straßen in Spielgassen am Wiesengrün übergehen und als Pfade in die Döberitzer Heide führen, dort ist Upstall. Fahrlands nördliches Ende, seit Eigenheim-Pioniere der Natur einige Hektar abgerungen haben. Ende? Eine Frage der Perspektive. Wer aus dem Grün kommt, für den fängt Potsdam hier an. Und wer herzieht, fängt ein neues Leben an – so wie Familie Hirschmann: Steffi und Christian mit Jari, Alina und Maxim. Also, wie lebt es sich im „neuen“ Fahrland?

Nicht mehr „in die Stadt“, darüber war sich Steffi mit Christian einig, als die Haussuche begann. Sie, eine Berliner Stadtpflanze, und er, der ländlich in Lieskau vor den Toren von Halle/Saale aufgewachsen war. „Das erste Kind war unterwegs.“ Maxim – heute elf Jahre alt – sollte im Grünen groß werden, hatte sich das Paar vorgenommen nach Fernbeziehung, Auslandsaufenthalt und einem Jahr in einer Wohnung in Potsdam-Waldstadt.

Haussuche zwischen Berlin und Brandenburg rund um Potsdam

Christian hatte eine Stelle als Arzt im Klinikum in Brandenburg/Havel angetreten, Steffi arbeitete für das Auswärtige Amt in Berlin. „Wir brauchten auch etwas dazwischen, irgendwo im Potsdamer Umland“, sagt er. Grün und gute Verbindungen – die klassischen Lage-Vorteile von Speckgürtel-Dörfern. Und in Fahrland stand die Upstall-Siedlung. Es war das erste Neubaugebiet des Ortes, geplant Anfang der 90er Jahre im damaligen Amt Fahrland. Die Buslinie biegt von der Gartenstraße extra in die Siedlung ab und dreht am Wendehammer um. Die rot geklinkerten Fassaden erinnern an den Baustil in Küstengegenden. Zwei Etagen und – entscheidend für Steffi und Christian: „Der Keller hatte die richtige Höhe.“

Altbauten in den Dörfern haben oft feuchte Untergeschosse in Bitte-Kopf-einziehen-Höhe. Doch da hätte ein wichtiges Familienmitglied nicht hingepasst: das Fitnessgerät. Das übermannsgroße Power Rack mit diversen Funktionen brauchte den richtigen Platz und fand ihn im geräumigen Keller. Ein entscheidendes Detail, denn Familie Hirschmann ist sportlich: Fußball, Reiten, Joggen, Schwimmen, Workout, Ergometer, Gesundheitskurse, Sportvereine. Was wie ein volles Freizeitprogramm klingt, ist vor allem auch ein Türöffner. Über den Sport knüpfen die Zugezogenen Kontakte in die neue Umgebung.

Die Hirschmanns sind eine sportliche Familie. Fahrradausflüge gehören dazu. Quelle: Julius Frick

Bekanntschaften zu schließen, Freunde zu finden – das ist in den Neubau-Siedlungen schwierig. Die meisten Bewohner laufen nur die wenigen Meter von der Haustür zum Auto. Hecken um die Grundstücke, passgenaue Plissees in den Fenstern. Das Leben spielt sich innerhalb des Sichtschutzes ab. Wenn die Chemie stimmt, kommt man mit den direkten Nachbarn über den Gartenzaun ins Gespräch.

Die Freunde lebten „in der Stadt“

Hirschmanns kamen zwar aus Potsdam. „Aber Fahrland kannten wir gar nicht“, erzählen sie. Sie zogen in eine Siedlung, die den großen Einzug Jahre früher erlebt hatte. „Hier wohnten meist ältere Leute. Ihre Kinder waren groß oder schon aus dem Haus. Es gab nur ganz wenige Familien“, sagt Steffi, „und ich war selbst am Anfang meist noch in Potsdam unterwegs.“ In der Stadt war der alte Bekanntenkreis und über die Kurse in der Schwangerschaft hatte sie dort viele Freundinnen in der gleichen Lebenssituation, mit denen sie sich traf und austauschte.

Christian wiederum pendelte täglich nach Brandenburg, war tagsüber selten zu Hause. Die junge Familie hatte noch viel mit sich selbst zu tun und knüpfte kaum neue Bekanntschaften.

Die Nähe zur Natur – ideale Lage an Potsdams Rand

Wirkte Fahrland verschlossen? Fühlten sich die Städter einsam? „Nein!“ Das Wort kommt Steffi entschieden über die Lippen. „Klar, wir mussten uns erst daran gewöhnen, dass wir nicht alles gleich vor der Tür hatten“, sagt Steffi, „aber dafür konnten wir nun direkt in den Wald gehen.“ Das Haus steht in einer Sackgasse, es sind 30 Meter bis zum endgültigen Stadtrand. Die Naturnähe – das war die große Errungenschaft. „Das ist hier schon Potsdam, auch wenn es nicht so aussieht.“

Und dann kam – ding-dong – der erste Türöffner: das zweite Kind. Mit der heute neunjährigen Alina blieb Steffi viel mehr im neuen Kiez, besuchte etwa die Eltern-Kind-Gruppe im Kinder- und Jugendclub vom Treffpunkt-Verein. „Außerdem war Maxim dann im Spielplatzalter“, erzählt sie, „ab dann haben wir viele Leute kennengelernt und unheimlich viel über Fahrland mitbekommen.“

Andere Mütter konnten Tipps zum Kindergarten geben, sie halfen sich bei der Kinderbetreuung oder erzählten sich, was los war im Ort. „Ich hab mich an den Leuten orientiert, die ich kennenlernte, und das hat uns ganz viel geholfen.“ Sie trafen sich zum Kinderfest oder beim Martinsumzug, gingen gemeinsam zum Erntedankfest oder zum Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Und zum Sport beim örtlichen Sportverein Frisch auf Fahrland. Ding-dong, Türöffner zwei.

Kinderturnen: plötzlich Kursleiterin für Fahrlands Nachwuchs

Es war vor acht Jahren. „Der Mann, der das Kinderturnen anleitete, hörte auf“, erinnert sich Steffi. „Als sich eine andere Mutter anbot, den Kurs zu übernehmen, hab ich spontan gesagt, ich würde da mitmachen.“ Der Kurs wuchs. Es kam ein zweiter Kurs für ältere Kinder dazu. Bis heute flitzen die Kinder bei ihr zu „Eins-zwei-drei im Sauseschritt“ oder „Feuer Wasser Sturm“. Von ihren eigenen Kindern ist noch Jari (7) dabei.

Die Kurse sind voll – nicht zuletzt weil mit den neuen Wohngebieten „Am Upstallgraben“ und „Eisbergstücke“ die Zahl der Familien in Fahrland schlagartig zunahm. Der Ort wuchs auf mehr als 5000 Einwohner. Ein Supermarkt siedelte sich an, es gibt jetzt Bäcker, Boutique, Frisöre, Eisdielen, Ärzte, Therapeuten. Investor Semmelhaack will noch eine weitere Wohnanlage bauen. „Die Infrastruktur kam immer mehr hinterher“, beschreibt es Christian. Und sogar die ÖPNV-Verbindungen lobt die Familie. Mit dem Bus zum Campus Jungfernsee. „Da fällt man dann quasi vom 609er in die Tram. Das ist super.“ So super, dass Hirschmanns sogar aufs Zweit-Auto künftig verzichten wollen.

Mehr Menschen, mehr Hundehaufen, mehr Probleme

Die Freude der Neuen – ist sie denn das Leid der Alteingesessenen? „Ich habe schon den Eindruck, dass einige den Zuzug argwöhnisch sehen“, hat Steffi beobachtet, „und ich kann auch verstehen, wenn sie ,Das ist nicht mehr mein Dorf’ sagen.“ Mit mehr Menschen gibt es auch mehr Verkehr, mehr Hundehaufen, mehr Probleme. Wenn die vielen Eltern-Taxis zur Grundschule fahren, dann wackeln in der Döberitzer Straße die Häuser und es ist laut. „Aber dabei geht es nicht um alte gegen neue Fahrländer“, bekräftigt Steffi. Sie fänden sich schließlich gemeinsam in der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Bürgerinitiative wieder. Oder auch in einer sehr aktiven WhatsApp-Gruppe.

Ihre Kinder – dort geboren, dort aufgewachsen – sehen sich sowieso als Fahrländer. „Wenn sie manchmal sagen, dass sie es nicht schön finden, wenn noch mehr Leute herziehen, dann erinnere ich sie daran, dass hier, wo unser Haus steht, mal eine Apfelplantage war.“

Mit den Fahrrädern kommen Jari, Alina und Maxim (v.l.) in und um Fahrland überall hin. Quelle: Julius Frick

Die Kinder erobern sich Fahrland auf ihre Weise. Mit dem Fahrrad zur Schule? „Na klar, fahr ich das allein!“, sagt Jari. Durch die Siedlung und am Feld entlang – schon ist er in der Regenbogen-Grundschule. Mit dem Fahrrad kommen die Kinder im Ort überall hin. Zu Freunden, zum Jugendclub, zum Spielplatz, in den Wald, zum Kletterbaum. „Früher bin ich mit meiner besten Freundin einfach durch die Siedlung gefahren“, erzählt Alina. Das ist der Vorteil der Spielstraßen: Verkehrssicherheit. „Auch wenn sich nicht jeder daran hält“, schränkt Steffi ein. Trotzdem kann die Mutter ihre Kinder guten Gewissens allein draußen spielen lassen. Jari und Maxim kicken zum Beispiel gern auf der Fußballwiese oder beim noch jungen Verein Schwarz-Weiß Fahrland.

Oma und Opa sollen auch nach Fahrland ziehen

Komplizierter wird es, wenn die gewünschten Angebote nicht mehr im Ort sind. Maxim besucht eine weiterführende Schule in der City, macht Orientierungslauf im Volkspark, hat Freunde in der ganzen Stadt. Alina muss zum Schwimmen und zum Kanu-Training zum Luftschiffhafen. Zum Reiten fahren Mutter und Tochter nach Fehrbellin. Aber Fahrland ist ihre Heimat: „Wir wollen auf keinen Fall hier weg“, sagt Maxim. Lieber sollten auch die Großeltern herziehen und ein neues Leben anfangen.

Von Alexander Engels