Potsdam

Die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt, Tina Denninger, hat angekündigt, verstärkt gegen widerrechtlich abgestellte E-Scooter im Stadtgebiet vorgehen zu wollen. Besonders auf Behindertenleitsystemen oder an engen Fußwegen stellten die geparkten Elektro-Roller für Menschen mit Behinderung ein Problem dar. „Das ist nicht nur für Blinde relevant“, stellt Tina Denninger klar. Auch für Rollstuhlfahrer seien umgefallene Tretroller allzu oft ein unüberwindbares Hindernis.

Bußgeld hat keine abschreckende Wirkung

Dabei ist das Abstellen von E-Scootern auf Behindertenleitsystemen wie den taktilen Streifen für Blinde und Sehbehinderte bereits heute eine Ordnungswidrigkeit. Meist lasse sich dessen Verursacher jedoch nicht zweifelsfrei feststellen. Eine abschreckende Wirkung sieht die Behindertenbeauftragte im fälligen Bußgeld jedenfalls nicht. Im Bewusstsein der Menschen habe sich da bisher nichts verbessert, bedauert Tina Denninger: „Das ist ein wirklich dickes Brett.“

Das Ausweisen fester Park- oder Verbotszonen durch die Anbieter von E-Scootern sei ein Hebel, den man ansetzen wolle, so die Behindertenbeauftragte weiter. So ließe sich Falschparken verhindern oder ordnungsgemäßes Abstellen mit einem Bonus belohnen. Solche Verbotszonen existieren bereits in manchen Potsdamer Parks. „Hier könnte man noch viel mehr Flächen definieren“, fordert Tina Denninger. Zudem sollen gelbe Hinweiskärtchen an den E-Scootern in Zukunft zur Sensibilisierung beitragen.

Viel zu tun ist auch bei digitaler Barrierefreiheit

Nach einem Jahr im Amt blickt die Behindertenbeauftragte mit gemischten Gefühlen auf die Barrierefreiheit der Landeshauptstadt Potsdam. Über holprige Bodenbeläge, fehlende Blindenleitsysteme und zu hohe Bordsteine bis hin zu fehlenden Angeboten in Leichter Sprache gebe es sowohl bei der baulichen als auch bei der digitalen Barrierefreiheit noch einiges zu tun. „Es sagt keiner, dass das leicht wird, aber wir schaffen das“, erklärt Denninger.

Potsdam will Gastgeberin für Special Olympics World Games 2023 sein

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Coronavirus-Pandemie habe man in den vergangenen Monaten zahlreiche Projekte angestoßen, um den Alltag von Menschen mit Behinderung in Potsdam zu erleichtern. Darunter ist auch die Bewerbung der Landeshauptstadt als Gastgeberin für die Special Olympics World Games 2023 – die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Als Gastgeberstadt würde Potsdam eine Delegation von 40 bis 60 Athleten der in Berlin stattfinden Wettbewerbe in den heimischen Sportvereinen empfangen.

Entscheidung Ende des Jahres

„Der große Vorteil hier ist das bestehende Netzwerk ‚Inklusion im und durch den Sport‘“, führt Denninger aus. Das Netzwerk könne mit den Special Olympics verstetigt und ausgebaut werden. „Ich glaube, dass Sport ein super Motor für Inklusion ist“, so Denninger weiter. Die Entscheidung über die Bewerbung wird vom Sportverband Special Olympics Deutschland Ende des Jahres erwartet.

Von Martin Müller