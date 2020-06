Innenstadt

Die beliebte „Familie Grün“ steht erst seit wenigen Wochen wieder an ihrem Platz in der Brandenburger Straße und ist bereits wieder beschädigt. Am Samstagmorgen lag der Kopf der Figur der Mutter am Boden, die feine Keramiknase von Frau Grün ist abgeplatzt. Die anderen Figuren sind auf den ersten Blick nicht beeinträchtigt.

Unklar ist, ob es sich um einen Unfall, einen Materialfehler oder mutwilligen Vandalismus handelt. Der Kopf ist nicht abgeschlagen worden – das einzelne Bauteil der Figur war auf den Hals geklebt und hat sich scheinbar gelöst.

So fanden Passanten den Kopf am Samstagmorgen vor – sauber daneben gestellt – und mit einer abgeplatzten Nase. Quelle: Elisabeth Karth

In den sozialen Medien hat der Anblick zu viel Empörung unter Potsdamern gesorgt. Dort wird auch spekuliert, ob der Schaden nicht mutwillig entstand, sondern möglicherweise bei einer waghalsigen Fotoaktion, bei der jemand auf die Figur kletterte und der geklebte Kopf sich dadurch löste. Unbekannte haben ihn zumindest ordentlich neben die Figur gestellt.

Stadt prüft kurzfristige Reparatur

Die Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) sagte der MAZ am Samstagmorgen: „Wir bedauern den Schaden und werden der Sache nachgehen und auch prüfen, ob eine kurzfristige Reparatur möglich ist.“ Man habe umgehend das Ordnungsamt informiert und Anzeige erstattet.

Am 10. Mai kehrte Familie Grün nach sieben Jahren an ihren angestammten Platz in die Brandenburger Straße als Replik zurück. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei der Wiederaufstellung der Figuren Anfang Mai hatte die Kulturbeigeordnete der Stadt, Noosha Aubel (parteilos), noch gesagt: „Mögen alle Potsdamer gut auf die kleine Familie aufpassen.“

