Potsdam

Am sechsten Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sie zum ersten Mal wieder tief und erholsam geschlafen. Die fremden Betten sind weich und warm. Die frisch bezogenen Kissen duften nach Geborgenheit und nach Gastfreundschaft. Doch geträumt haben Snezhana Maksymenko (49) und ihre Tochter Mariya (11) in dieser ersten Nacht in Potsdam nicht.

Wo Familie und Freunde wohnen, schlagen Raketen ein

Mehr als eine halbe Million Menschen sind laut den Vereinten Nationen bereits vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet, vor allem Frauen und Kinder. Snezhana Maksymenko und Mariya sind zwei von ihnen. Als sie der MAZ am Dienstagnachmittag ihre Geschichte erzählen, strahlt über Potsdam die Sonne, die Vögel zwitschern, Frühling liegt in der Luft. Zur gleichen Zeit rollt auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, wo Snezhana Maksymenko und Mariya zu Hause sind, unaufhaltsam ein gigantischer Militärkonvoi der Russen zu. In Charkiw, wo Familie und Freunde wohnen, schlagen Raketen ein.

Immer wieder surrt das Handy, das Snezhana Maksymenko vor sich auf den Tisch gelegt hat: Es ist ihre Verbindung in die Heimat. Sie erzählt, dass einige der Freunde bei jedem Luftalarm Schutz in der Badewanne suchen. Dass andere seit Tagen schon im Keller sitzen: Ihr Lebensmittel-Vorrat ist beinahe aufgebraucht, der Strom

ausgefallen – wie lange noch wird das Mobiltelefon halten? Snezhana Maksymenko spricht in Momenten wie diesen ein wenig leiser: Sie versucht, Mariya zu schützen, den Krieg irgendwie von ihrem Mädchen fernzuhalten.

Aus Kiew nach Potsdam: „Diese Herzlichkeit – ich bin überwältigt“

Am Donnerstag, als in Kiew die Sirenen heulten, haben Mutter und Tochter ihr Zuhause verlassen. Fünf Tage Flucht liegen hinter ihnen. Fünf Tage im Auto, davon drei in den schier unendlich langen Staus an der Grenze zu Polen. Am Montagabend haben Snezhana Maksymenko und Mariya Potsdam erreicht. „Wir sind so dankbar dafür, dass wir hier aufgenommen wurden“, sagt die schmale, gepflegte Frau, die noch immer die geblümte Bluse trägt, mit der sie ins Ungewisse aufgebrochen ist. „Ich war schon unermesslich dankbar, dass wir nach Deutschland einreisen konnten. Aber jetzt dieses Haus, diese Herzlichkeit – ich bin überwältigt.“

Krieg gegen die Ukraine: Erst den Job erledigt, dann die Flucht ergriffen

Snezhana Maksymenko ist Buchhalterin. Am Tag, als der Krieg über ihre Heimat hereinbricht, erledigt sie wie an jedem anderen Tag zuvor ihre Arbeit. Doch während sie sich über Lohnabrechnungen beugt, während sie Zeile für Zeile durchsieht, Firma um Firma abhakt, reift ihr Entschluss: Weg! Nur schnell weg! – Mariya und sie greifen, was wichtig erscheint: die Dokumente, die Handys und etwas Geld, ein paar Fotos, Wasser, drei Packungen Kekse, drei Bücher.

Potsdamer Familie will Ukrainern helfen

1200 Kilometer Luftlinie westlich von Kiew: Als sie am Donnerstag von Putins Einmarsch in die Ukraine hören, treffen auch Axel und Tanja Fischer eine Entscheidung. Das Potsdamer Ärztepaar, das mit seinen vier Kindern in der Nauener Vorstadt lebt, lässt eine aus der Ukraine stammende Bekannte wissen, dass sie helfen können und helfen wollen, dass sie sich einfach nur zu melden brauche, wenn es darauf ankommt – egal wann, egal für wen. Diese Bekannte ist Kateryna Titova, eine europaweit anerkannte Pianistin. Am Sonntag ist es soweit: Die Musikerin sucht Zuflucht für Freunde – für drei Erwachsene und zwei Kinder. So kommen Snezhana Maksymenko und Mariya mit einem Teil ihrer Familie im Haus der Fischers unter. Für wie lange? – Darüber denkt man dort noch nicht nach. „Jetzt sind sie erst einmal hier, können sich erholen, zur Ruhe kommen“, sagt Axel Fischer. Alles weitere werde sich finden. „Wir möchten Menschen die Angst nehmen“, sagt Tanja Fischer. „Menschen auf der Flucht ebenso wie Menschen, die helfen wollen, aber nicht so recht wissen, wie.“

Aus der Ukraine Geflüchtete möchte von Potsdam aus helfen

Die Fischers und Kateryna Titova hatten für Montagabend zu einem Benefizkonzert mit ukrainischen, russischen, georgischen und israelischen Musikerinnen und Musikern ins Palais Lichtenau geladen. Der Eintritt war kostenlos, erbeten waren Spenden für den Potsdamer Verein Kinderhilfe, der ukrainische Familien unterstützt. Auch Snezhana Maksymenko möchte helfen. Gerade recherchiert sie, mit welchen Organisationen das von Deutschland aus möglich ist.

„Ich habe Angst, dass der Krieg ewig dauert“

Snezhana Maksymenko hat es kommen sehen, aber nicht für wahr haben wollen. Seit Russland Anfang 2014 die Krim annektiert hat, habe sie das Gefühl nicht losgelassen, dass etwas Größeres passieren würde, sagt sie: „Ich war innerlich bereit. Wir haben aber erst jetzt, erst hier verstanden, was zu Hause passiert – dass wirklich Krieg ist“. Snez hana Maksymenko wischt die Tränen fort, für die sie sich schämt, wie sie sagt: „Aber ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich weine und weine, wenn ich darüber spreche. Ich habe Angst, dass die russischen Soldaten für immer in der Ukraine bleiben und der Krieg ewig dauert. Ich weiß: Es ist nur der Anfang.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freundschaften, Liebesbeziehungen, Familien: Russen und Ukrainer verbindet im täglichen Leben vieles, auch wenn die Politik sie seit Jahren trennt. Die Russen – sie sind auch für die Ukrainerin Snezhana Maksymenko immer Freunde, immer Familie gewesen. Ihr Mann stammt aus Russland: Er ist in Kiew geblieben und kümmert sich dort um die Verwandten, um Snezhanas Mutter, die wie so viele der Alten sagt, sie wisse nicht, weshalb sie flüchten sollte: „Mein Platz ist hier.“ Seinen Job in einem Flugzeugwerk hat Snezhanas Mann letzte Woche gekündigt: Er will keine Flugzeuge reparieren, die womöglich Russen töten. – Und seine ukrainische Familie? Vielleicht könnten diese Flugzeuge ja seine ukrainische Familie schützen? Snezhana Maksymenko schüttelt den Kopf, wischt einmal mehr die Tränen fort. Sie verstehe so vieles nicht mehr, sagt sie: „Weshalb gehen die Russen nicht auf die Straße und stellen sich gegen den Krieg? Weshalb haben sie nicht den Mut zu protestieren?“

In Potsdam in Sicherheit, aber Angst vor dem dritten Weltkrieg

Mutter und Tochter halten sich an den Händen. Liegen die schlimmsten Tage ihres Lebens hinter ihnen? Wer weiß das schon? Und wer wagt noch zu hoffen? – Nein, geträumt haben Snezhana Maksymenko und Mariya in dieser ersten Nacht in Potsdam nicht. Ein Traum aber will Snezhana Maksymenko nicht aus dem Kopf. Ein Jahr etwa ist es her, dass er ihr durch Mark und Bein fuhr: Sie geht zum Einkaufen in den Supermarkt, Mariya bleibt zu Hause. Plötzlich fallen Bomben, Explosionen überall. „Diese Angst habe ich wieder“, sagt Snezhana Maksymenko. „Es ist die Angst, dass der dritte Weltkrieg ausbricht.“

Von Nadine Fabian