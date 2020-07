Potsdam

Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Potsdam: Zwischen Bornim und Nedlitz ist auf einem Feld ein Brand ausgebrochen – nur rund 800 Meter vor den ersten Häusern in Nedlitz entfernt. Die Flammen drohten auf die angrenzenden Bäume am Gutsgartenweg überzugreifen, da das Feuer in unmittelbarer Nähe des Wegs ausgebrochen war

Zur Galerie In Potsdam-Nedlitz ist ein Brand auf einem Feld ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung rechtzeitig verhindern.

Die Potsdamer Wehr war schnell vor Ort und konnte eine Ausbreitung verhindern. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.

