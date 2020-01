Potsdam

Wenn man bis zu dreimal im Jahr Weihnachten feiert, dann könnte es langsam knapp werden mit den Geschenkideen für die Lieben. Da konzentrieren sich einige Potsdamer mit russischen Wurzeln lieber auf ein gemütliches Fest mit leckerem Essen, traditionellen Spielen und einem Tannenbaum.

Irina Fedorova "schreibt" Ikonen. Quelle: privat

Für den Diakon der Russisch-Orthodoxen Alexander-Newski-Gedächtniskirche zu Potsdam, Daniil Koljada, gehört natürlich auch die abendliche Nachtwache vor Christi Geburt dazu. „Ursprünglich fand die Vorbereitung auf das Hochfest Christi Geburt am 7. Januar ab Mitternacht statt. Für die Gläubigen, die Weihnachten nach dem alten julianischen Kalender feiern, bieten wir diesen Gottesdienst und die anschließende Beichte bereits als ,Vesper’ am 6. Januar an“, sagt er. In Klöstern halte man an der nächtlichen Feier fest, doch in den werktäglichen Tagesablauf der Stadtmenschen sei dies nur schwer zu integrieren.

Eine Frage der Weltanschauung

Außerdem hätten die meisten Gemeindemitglieder bereits das Weihnachtsfest vom 25. Dezember, nach dem „neuen“ gregorianischen Kalender, gefeiert. „Es ist üblich, dass die Kleinen hier bereits Heiligabend im Dezember beschenkt werden, damit sie im Kindergarten oder in der Schule nicht zurückstehen“, sagt der Vater von sechs Kindern. Des Weiteren gebe es noch die Sitte aus kommunistischer – zwangsweise weihnachtsfreier – Zeit, zum Jahreswechsel ein Fest mit Gaben zu feiern, die Väterchen Frost bringt. Im russisch-orthodoxen Glauben verteilen die Engel die Geschenke.

Diakon Daniil Koljada. Quelle: Varvara Smirnova

Zweisprachige Gottesdienste

An die 100 Besucher erwartet Vater Daniil am 7. Januar zur Göttlichen Liturgie in der Kirche des Russischen Patriarchats in Alexandrowka. „Es wird voll sein“, sagt er , doch Ostern sei das noch wichtigere und größere Fest. Dann kämen bis zu 2000 Menschen aus der Berliner Diozöse, auch aus weiten Teilen Brandenburgs. Geistliche Gesänge spielen ebenso eine Rolle, Koljadas Frau Nina leitet den Chor mit 15 Sängern. Gesungen wird in Kirchenslawisch, einer altrussischen Sprache, und dazu drei Lieder auf Deutsch. „Einige Gemeindemitglieder verstehen kein Russisch“, sagt Koljada, dessen Familienname sinngemäß „ Weihnacht“ bedeutet. Auch beim regulären Sonntagsgottesdienst gebe es das Evangelium und die Apostellesung zweisprachig sowie eine Simultanübersetzung der russischen Predigt.

Bei der Künstlerin Irina Fedorova wird Weihnachten zu Hause gearbeitet und gefeiert. Quelle: privat

Russen kaufen Karpfen und Kekse

Nach dem Hochfest Christi Geburt am 7. Januar wird das 40-tägige Fasten gebrochen. Das spürt auch Victor Gratii, Verkäufer im russischen Ledo Supermarkt in Potsdam. „Wir verkaufen vor allem frische Karpfen sowie geräucherten Fisch wie Makrele oder Hering“, sagt er, „natürlich auch Kaviar: roten, schwarzen und vom Lachs“. Dazu werde roter, süßer Wein namens Kagor getrunken. Aber auch er bestätigt: Am 25. Dezember feierten die Russen in Potsdam mehrheitlich. So ist das Geschäft regulär geöffnet und steht für Last-Minute-Käufe von Blini bis Gebäck bereit. „Viele fangen heute Nacht schon an zu essen“, sagt Gratii, „es ist fast wie deutsche Weihnachten“.

Spielerisch in die Zukunft schauen

Die Künstlerin Irina Fedorova nutzt die Zeit, um an ihren Ikonen zu arbeiten. „Die Stimmung ist günstig“, sagt sie. Man „schreibe“ eine Ikone aus dem Holz. Aufgewachsen in Krasnojarsk in Sibirien hat sie beobachtet, wie sich nach der Perestroika alte und neue Bräuche vermischt haben. Der einst aus Europa eingeführte Tannenbaum, der nach der Oktoberrevolution 1917 abgeschafft worden war, ist ein fester Bestandteil in den Wohnungen. Traditionelle Riten wie das Kaffeesatzlesen oder, mit Kerzen in die Zukunft zu schauen, würden wieder zelebriert. „Junge Mädchen wollen damit wissen, wie ihr zukünftiger Mann aussieht oder wie viele Kinder sie bekommen“, erzählt Fedorova. Auf dem Dorf hätten sie einen Stiefel über den Zaun geworfen, und der junge Mann, der ihn fand, sei – der Überlieferung nach – der Bräutigam geworden.

Irina Fedorova zündet zum Fest Kerzen mit guten Wünschen an. Quelle: Privat

Auch Irina Federova geht am 7. Januar um 10 Uhr in die Newski-Kirche. Sie wolle Kerzen anzünden für ihre Familie und für sich, für ihre Galerie-Projekte. Dann folgt das große Kommunizieren mit den Angehörigen und Freunden in Russland, per Whatsapp oder Skype. „Meine Heimatstadt ist 7000 Kilometer entfernt“, sagt sie, „aber ich kann aus der Ferne gratulieren.“

Auch bei ihr wird ein Glas Kagor zum guten Essen serviert. Das Fasten sehe man im kalten Russland nicht ganz so eng: „Mit Suppengerichten, zum Beispiel mit Graupen, kann man sich auch ohne Fleisch satt halten. Außerdem dürfen Kinder, Kranke und schwer Arbeitende Fleisch zur Stärkung essen.“ Denn so stehe es schon in der Bibel, sagt sie, es sei egal, was man zu sich nehme – wichtiger sei, was aus einem Menschen herauskomme, an Gedanken und Gesagtem.

Von Gabriele Spiller