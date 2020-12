Potsdam

Dramatischer kann man es kaum schreiben: „Das Programm steht, die Poster zieren die Stadt, die Ankündigungen stapeln sich in unseren Social Media Stories. Fünf Potsdamer Locations und 15 Acts und acht Kulturtänzer und Kulturtänzerinnen standen in den Startlöchern für den winterlichen Mega-Stream am 4. Advent. Doch nun müssen wir leider mitteilen: Uns blutet das Herz, aber wir werden hiermit nun auch die digitale Winteredition der Fête de la Musique absagen.“

Keine Ausnahme möglich

Doch am Ende genügte das ausgeklügelte Sicherheitssystem nicht. Eine Anfrage vom Mittwoch an das Rathaus wurde am Freitag negativ beschieden. Die Antwort verweist auf die Eindämmungsverordnung der Landes. Der zufolge sind Ausnahmen nur bei der Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeit möglich. Diese würden hier nicht zutreffen, schreibt das Rathaus, auch der Krisenstab der Stadt habe sich noch einmal eingängig mit dem Ansinnen befasst. Reaktion der Organisatoren: „Wir verabschieden uns in die stille Nacht.“

Von MAZonline