Potsdam

 Die Zeichen stehen auf Musik: Am 21. Juni 2022 soll es nach den beiden „Corona-Ausgaben“ 2020 (im Stream) und 2021 (on tour) endlich wieder eine (relativ) normale Fête de la musique in Potsdam geben. Die entsprechenden Planungen haben begonnen. Was fehlt, sind Bands, Musiker und Musikerinnen.

Die Veranstalter gehen jedenfalls davon aus, dass es beim kostenlosen „Umsonst & Draußen“-Festival in diesem Jahr endlich wieder Livemusik vor (großem) Publikum geben wird. „Aktuell gehen wir davon aus, dass im Juni Veranstaltungen unter Einhaltung von den tagesaktuellen Hygienerichtlinien möglich sein werden. Wir haben richtig Bock und unsere Hummeln im Hintern summen sich schon lautstark für den 21. Juni ein!“, heißt es in der Ankündigung.

Bühnen für Potsdamer Fête de la musique 2022 gesucht

Fraglich ist bisher nur, wo sich die Musikliebhaber am längsten Tag des Jahres überall versammeln werden – noch fehlen die entsprechenden Locations. Daher suchen die Veranstalter derzeit nicht nur Musiker und Musikerinnen, sondern auch mögliche Auftrittsorte. Was eine Bühne ist, entscheidet allein der Anbieter: „Ob auf‚m Wasser oder im Grünen, im Café oder in der Kirche! Zur Fête kann alles zur Bühne werden.“

Weitere Informationen unter www.fete-potsdam.de.

Von MAZonline