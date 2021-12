Waldstadt

Im Hochhaus Zum Jagenstein 6 in Waldstadt II ist mitten in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Regionalleitstelle der Feuerwehr teilte am frühen Morgen mit, dass sie gegen 2 Uhr durch die Brandmeldeanlage alarmiert worden ist. Kein Fehlalarm – in einem Abstellraum des 15 Stockwerke hohen Wohngebäudes brannte es.

Hochhausbrand in Waldstadt: Personen wurden nicht verletzt

„Durch die Brandmeldeanlage erfolgte die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen, und schließlich löschen konnte. Personen kamen nicht zu Schaden“, erklärt Einsatzleiter Thomas Pellert von der Potsdamer Feuerwehr.

Im Einsatz waren die beiden Hauptwachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Drewitz mit insgesamt 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen.

Jetzt ermittelt die Polizei zur Ursache des Brandes.

Von MAZonline/pede