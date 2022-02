Neu Fahrland

Mit einem neuen Bebauungsplan will die Potsdamer Stadtverwaltung einen der besonders kritischen Punkte beim Ausbau des Straßenbahnnetzes in den Potsdamer Norden klären – die Trassenführung nördlich der Insel Neu Fahrland. Bereits im März sollen die Stadtverordneten den Aufstellungsbeschluss für den neuen B-Plan Nr. 177 „Am Wiesenrand/Am Lehnitzsee/Am Rehweg/Heinrich-Heine-Weg“ im Ortsteil Neu Fahrland fassen.

Ortsbeirat Neu Fahrland berät Pläne am Mittwoch

Hinter den Straßennamen verbirgt sich ein rund 300 Meter langer Abschnitt der Bundesstraße B2. Das Plangebiet reicht vom Ende der Nordbrücke bis zum Heinrich-Heine-Weg und umfasst auch das denkmalgeschützte Chausseehaus, das der Vorzugstrasse für die Tram im Weg steht. Am Mittwoch sind die Pläne der Verwaltung Thema im Ortsbeirat Neu Fahrland, der ab 18 Uhr in einer Videokonferenz öffentlich tagt. In der Bürgersprechstunde der Tagesordnung sollen Anwohner Gelegenheit bekommen, Fragen dazu zu stellen.

In der Vorlage für die Stadtverordneten wird als Planungsziel „die Sicherung der Verkehrsflächen für den Ausbaut der Tramtrasse“ genannt. Zudem soll im Rahmen des Verfahrens geklärt werden, wie die Grundstücke beiderseits der Bundesstraße B2 künftig an diese angeschlossen werden und welche „Auswirkungen auf die angrenzenden Nutzungen“ die Straßenbahn-Trasse haben wird. Dazu soll es auch eine umfangreiche Umweltprüfung geben, in der die „voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden“. Schwerpunkte der Prüfung sind dabei nicht nur Naturschutz und Immissionen wie Lärm durch Autos und Straßenbahn, sondern auch der Denkmalschutz.

Die Nordbrücke mit Chausseehaus und Villa Adlon im Hintergrund. Quelle: Peter Degener

Das betrifft vor allem das in die B 2 hereinragende, denkmalgeschützte Chausseehaus. Hier gibt es noch keine Lösung und auch keine Einigung mit den Eigentümern. Theoretisch wäre nicht nur der Abriss, sondern auch ein Versetzen des kleinen Gebäudes möglich. Entschieden ist noch nichts.

Auch weitere Gebäude sind von der 2020 erarbeiteten Vorzugstrasse betroffen. Direkt hinter dem Chausseehaus liegt ein Plattenbau in Privateigentum, der abgerissen werden müsste. Die ebenfalls denkmalgeschützte Villa Adlon liegt etwas weiter östlich und ist nicht im Plangebiet enthalten - dafür aber deren Gästehaus mit Seeblick. Dort soll künftig die Straßenbahn direkt vorbeigeführt werden. Der für die Straßenbahn notwendige Brückenneubau auf der Ostseite der bestehenden Nordbrücke wird ebenfalls nicht Teil dieses Bebauungsplans.

Lesen Sie auch Krampnitz-Tram: 76 Bürgerfragen und die Antworten der Planer

Die Verwaltung geht laut Vorlage davon aus, dass das Planverfahren bis voraussichtlich 2025 dauern wird. Dann ist auch der Baustart für die Tramtrasse durch den Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP) vorgesehen. Voraussichtlich ab 2029 soll damit der neuen Stadtteil Krampnitz an das Straßenbahnnetz angeschlossen werden.

Von Peter Degener