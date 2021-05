Berliner Vorstadt

Ein besseres Timing hätte sich das Museum Fluxus Plus im Kulturstandort Schiffbauergasse kaum wünschen können. Heute das das private Museum für moderne Kunst wieder öffnen – und heute startet eine neue Ausstellung im Atrium des Museums. Im Mittelpunkt stehen Nachwuchskünstler, also genau jene, die die Öffentlichkeit am meisten brauchen.

Denn es sind sieben Studierende, die nun im Atrium ausstellen dürfen. Sie haben sich im Wettbewerb „Studis 2021“ durchgesetzt und können nun ihre Kunst präsentieren. Das Projekt „Fluxus+Studis“ fördert bereits seit 2021 Studierende von Berliner und Brandenburger Hochschulen mit dieser Möglichkeit. Philipp John, Kurator des Museums, gehört zur Jury. Er ist vor allem froh, dass der Wettbewerb überhaupt wieder stattfinden konnte – ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2020 fiel er coronabedingt komplett aus. „Jetzt hatten wir wieder ein gutes Dutzend Bewerber“, sagt John. Vor der Pandemie waren es mehr als doppelt so viele gewesen.

Teilnehmer müssen keine Künstler sein

Die Teilnehmer müssen keine gemachten Künstler sein, er steht allen Studiengängen auf. So hängt im Museumsatrium nun auch die Arbeit von zwei Studenten des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts – IT statt Malerei sozusagen. „Die beiden haben einen Algorithmus entwickelt, der die Verspätungs-App der Berliner Verkehrsbetriebe vertont“, erklärt Philipp John. Die Großstadt würde so interaktiv zu einem Klangteppich zusammenschmelzen, anwachsen, die Zeit werde hörbar. Mittels QR-Code auf dem Smartphone kann der Betrachter partizipieren und selbst Teil der Kunst werden.

Reizvoll an der kleinen Ausstellung ist auch, dass sie deutlich macht, wie einschneidend die Corona-Pandemie einerseits für die Generation der um die Jahrtausendwende Geborenen ist, wie sie andererseits aber auch die Grundkonflikte der Gesellschaft nicht aus den Augen lassen – die zuletzt aus der öffentlichen Debatte oftmals verschwunden schienen. Da sind einerseits die berührenden, minimalistischen „Postcards I haven’t send yet“ von Aline Schwörer, die in Epoxidharz gegossene Karten an die Orte schreibt, die sie im letzten Jahr gern besucht hätte. Und andererseits die nur auf den ersten Blick naiv und kindlich wirkenden Malereien von Laura Suryani Thedja, die beim genaueren Hinsehen eine verstörend-brutale Auseinandersetzung mit der westlichen Kosumgesellschaft und männlichem Hegemonialverhalten sind.

Entwicklung im Internet unmöglich

„Eine künstlerische Entwicklung kann nicht im Internet stattfinden“, sagt Fluxus-Kurator Philipp John mit Blick auf die Ausstellung und auf das letzte Jahr. „Dort kann man die Feinheiten der Kunst nur selten adäquat in Szene setzen, ein virtuelles Leben ist für die bildende Kunst einfach nicht ausreichend.“ Natürlich werde man auch die „Studis 2021“-Schau wieder digitalisieren und als dreidimensionalen Rundgang im Internet zugänglich machen. Natürlich bleibe auch die Eröffnungsparty am Freitag abgesagt.

Das Museum hat in den Monaten der Schließung aufgerüstet, um für maximale Sicherheit zu sorgen. Ein behördlich vorgegebenes Hygienekonzept, klare Höchstgrenzen für Menschenmengen sowie Luftfiltergeräte in allen Räumen, ein eingeschränkter Betrieb des hauseigenen Cafés, Kontaktverfolgung, Zeitfensterbuchung und Maskenpflicht – die Liste der Auflagen und Maßnahmen für die Museen ist lang. „Aber wir können endlich wieder Gäste im Museum empfangen, das macht uns alle sehr froh“, sagt Philipp John.

Fluxus: Moderne mit Tradition

Mit ihren vielfältigen Arbeiten reihen sich die Studierenden in eine große Tradition ein. „Die Fluxus-Künstler wollten sich abgrenzen vom bildungsbürgerlich-elitären Verständnis der Kunst“, erklärt Philipp John die Kunst. „Ihr Bestreben war, die klassischen Kunstgattungen aufzubrechen und miteinander zu vereinen, über Grenzen zu gehen.“ So wurde Musik gemalt und der Alltag in Beton gegossen, Performance statt Pinselschwingen und Happening statt Häppchen in den Galerien, das ist Fluxus. Wolf Vostell, einer der Fluxus-Kernkünstler, sprengte 1969 förmlich eine Literatursendung im Radio. Anweisungen wie „lecken Sie Ihr Radio“ und „schlagen sie 17-mal ihre Kühlschranktür zu“ verstörten die Hörer –und sorgten, wie sich der Künstler später freute für mehr als 600 Anrufe beim Sender in 15 Minuten, „mehr als je zuvor Echo auf eine Sendung des Hörfunks“, notierte er.

Dieser Wolf Vorstell war auch der Eintritt zu Fluxus für den Berliner Unternehmer Heinrich Liman – Gesellschafter des Museums. Der Kunstsammler lernte Vostell 1982 kennen, von der langjährigen und intensiven Freundschaft der beiden zeugen nicht zuletzt die Zeichnungen Vostells in der Ausstellung, die Liman und seiner Familie gewidmet sind. Durch Wolf Vostell lernte Liman viele weitere Fluxus-Künstler kennen, er wurde zum Sammler der Kunst seiner Freunde – und blieb es bis heute.

Von Saskia Kirf