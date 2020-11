Die morschen Pappeln an der Nuthe sollen zwar gefällt werden, doch das geschieht frühestens im Herbst 2021. Trotz Uneinigkeit mit dem Land über die Verantwortung für die Bäume will die Stadt mit Hilfe eines Förderprogramm nun selbst fällen. Die Schüler der Jugendschule, die an der Nuthe einen Schulgarten haben, müssen bis dahin mit dem Kanu übersetzen.