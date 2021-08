Nauener Vorstadt

Eine Zeugin ertappte am Freitagmittag einen Unbekannten bei dem Versuch, ein E-Bike zu stehlen. Sie erkannte das Rad, das ihrer Kollegin gehörte, und sprach den Mann an. Der ließ das E-Bike zurück und flüchtete in einen dunklen Pkw.

Kennzeichen des Autos waren gestohlen

Die Zeugin versuchte noch die Tür des abfahrenden Autos zu öffnen, stürzte aber und verletzte sich leicht. Wie sich später herausstellte, waren die Kennzeichen des Autos am Morgen in Fahrland gestohlen worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von maz-online