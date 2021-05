Potsdam/Glindow

Am Ende des aufwühlenden Mordprozesses gegen Wolfgang L. (65) schließt sich mit dem letzten Wort des Angeklagten ein Kreis, den nichts und niemand zu durchbrechen vermochte: Nicht die Aussagen seiner Kinder (12,15), die mit ansehen mussten, wie der Vater die Mutter am 11. Mai 2020 zuerst niederstach und anschließend im Gartenteich ertränkte. Nicht die eindrücklichen Schilderungen der Ersthelfer und Notfallsanitäter, die Dorota L. (40) eine Stunde lang wiederzubeleben versuchten und doch nichts mehr ausrichten konnten. Nicht die Ratschläge des Verteidigers, der seinen Mandanten mit bewundernswerter Beherrschung durch das Verfahren führte.

Er macht den Kindern Vorwürfe

Wolfgang L. hätte das letzte Wort, das einem Angeklagten nach den Plädoyers und vor der Urteilsverkündung zusteht, nutzen können, um sein Geständnis zu erneuern. Er hätte sich seinen Kindern zuwenden und sie um Verzeihung bitten können. Er hätte – wenn schon nicht zur Reue fähig – Bedauern zeigen können. Doch Wolfgang L. präsentiert nichts von alldem, was das Gericht einem Angeklagten anrechnet und was für Hinterbliebene wichtig ist. Er nutzt das letzte Wort stattdessen, den Kindern Vorwürfe zu machen, seine Frau schlecht zu reden, Zeugen zu diffamieren. Genau so hatte der Prozess am 29. März begonnen. „Die Tat macht fassungslos“, sagt die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Maria Stiller, zu Beginn ihres Plädoyers. Fassungslos macht sie offenbar auch das Verhalten des Angeklagten im Gerichtssaal: „Selbstgerecht bis ins Mark hat er bis zum heutigen Tage keine Reue gezeigt, sondern die Hauptverhandlung dazu genutzt, kübelweise Dreck über das Opfer zu schütten.“ Wolfgang L. macht sich ungerührt Notizen.

Ankläger sehen besondere Schwere der Schuld

Es überrascht nicht, dass die Staatsanwaltschaft und der Vertreter der Nebenklage angesichts der erdrückenden Beweislage eine lebenslange Freiheitsstrafe fordern und zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld erwirken wollen – letzteres würde bedeuten, dass Wolfgang L. bei einer Lebenslang-Verurteilung nahezu keine Chancen hat, nach 15 Jahren auf Bewährung freizukommen.

Angetrieben von Besitzdenken

Er habe aus niederen Beweggründen und mit Heimtücke gemordet, sagt die Staatsanwältin. Er habe seiner getrennt lebenden Frau ein Treffen aus unverdächtigen Gründen vorgeschlagen und dann eine ausweglose Situation geschaffen, in die sich Dorota L. arglos und allein begab. Angetrieben von purem Besitzdenken und der Überzeugung, die Frau, die ihn für einen anderen, jüngeren Mann verlassen hatte, bestrafen zu müssen, habe er Dorota L. das Leben genommen: „Er hat die Tötung regelrecht zelebriert.“

Matthias Schöneburg, der Anwalt des Angeklagten, formuliert keinen konkreten Strafantrag. Der erfahrene Strafverteidiger eröffnete seine Rede mit einem Eingeständnis: „Hohes Gericht, selten ist es mir so schwer gefallen zu plädieren wie am heutigen Tage.“ Das liege vor allem an der Diskrepanz zwischen der Version des Tathergangs, die sein Mandant schildert, und der Version, die die Beweisaufnahme zu Tage gefördert hat. Ein Verteidiger sei allerdings an das gebunden, was der Mandant aussagt, so Schöneburg. Folge man ausschließlich dem Angeklagten, komme man zwar noch immer zu dem Schluss, dass er für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. In der rechtlichen Bewertung würde dann aber kein Mord, sondern ein vollendeter Totschlag vorliegen. „Hohes Gericht, ich bin mir natürlich sicher, dass Sie alle Aussagen und Faktoren auswerten und bewerten“, sagt Schöneburg, „die Faktoren, die gegen meinen Mandanten sprechen, und auch die, die für meinen Mandanten sprechen.“

Femizid: „Eine der häufigsten Taten vor Gericht“

Werde Wolfgang L. wegen Mordes verurteilt, sei die besondere Schwere der Schuld aber nicht gegeben, betont Schöneburg. „Es ist genau zu prüfen, inwiefern die Tat besonders grausam war, inwieweit sie von ähnlichen Taten gegenüber Frauen abweicht. Und es gibt – leider – zahlreiche gleich gelagerte Taten, weil es nicht selten ist, dass Männer so reagieren. Das ist eine der häufigsten Taten, die man vor Gericht verhandeln muss.“

Wolfgang L. beruft sich auf Notwehr, sagt, er sei unschuldig. Er hält daran fest, dass seine Frau ihn vergiften wollte. Als dies nicht klappte, habe sie ihn erstechen wollen. Er habe das Messer abwehren und ihr den Arm umdrehen können – an mehr erinnere er sich nicht. „Ich hätte erwartet, dass sich mein Herr Verteidiger mit der Materie auseinandersetzt“, sagt Wolfgang L. – er fordert unter anderem, den Familienhund zu exhumieren und zu obduzieren; das Tier habe das gleiche Gift erhalten. Er fühle sich nicht gehört, nicht verstanden: „Eigentlich hätte mein Verteidiger gegenüber als Ankläger sitzen müssen. Ich habe nach meinem Gefühl nach Recht und Gesetz gehandelt.“ – Das Urteil ist für Donnerstag angekündigt.

Von Nadine Fabian