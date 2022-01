Potsdam

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 23. Januar, im Potsdamer Stadtteil Bornim leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer war mit seinem BMW auf der Hugstraße unterwegs und wollte an einer Einmündung in Richtung Potsdamer Straße geradeaus fahren.

Frau hatte Vorfahrt

Dabei bemerkte er die 58-jährige Frau in ihrem Skoda, die auf der Rückertstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte, laut Angaben der Polizei nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Verletzte wollte sich nicht vor Ort, sondern selbst bei einem Arzt behandeln lassen. Beide Autos waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstanden.

Von MAZ online