Frauendemonstration zum Tag der Familie

Das Autonome Frauenzentrum ruft am 15. Mai zur Demonstration am Brandenburger Tor auf. Anlass ist der Internationalen Tag der Familie: „Wir möchten mit unserer Demonstration dazu aufrufen, die Perspektiven und Lebenslagen von Frauen und Mädchen stärker in die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzubeziehen“, heißt es in der Ankündigung.

Frauen trügen seit Ausbruch der Corona-Epidemie einen großen Teil der Lasten, und das sowohl beruflich als auch privat. Dennoch seien sie „aus dem Blickfeld geraten“. So würden etwa die gerade als „systemrelevant“ gefeierten Berufe in der Pflege, der Erziehung und dem Einzelhandel zu einem Großteil von Frauen ausgeführt.

Verwiesen wird auch auf die starke Belastung der Frauen im Privaten: „Kinderbetreuung und Schulunterricht, Haushalt, und die Pflege von Angehörigen werden noch stärker als sonst auf Frauen abgewälzt.“

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, hätten durch die Kontaktbeschränkungen und ständige Anwesenheit des Partners kaum Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: „Auch unser Mädchentreff erreicht viele der Mädchen nur noch schwer – es fehlt am Zugang zu Computern und Smartphones.“

Das Frauenzentrum fordert, „im aktuellen Krisenmanagement die Lebenssituationen von Frauen und Mädchen stärker zu berücksichtigen. Gut durch die Krise zu kommen bedeutet nicht, sich nur auf wirtschaftliche Interessen zu konzentrieren".

„Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, was alles möglich gemacht werden kann. Mit der gleichen Energie sollen jetzt auch Frauen, Mädchen und Familien gut durch die Krise gebracht werden“, fordert Heiderose Gerber vom Autonomen Frauenzentrum: „Ein erster Schritt wäre es, Krisenstäbe paritätisch zu besetzen, um Frauenperspektiven stärker einzubinden.“

Die Demonstration auf der linken Seite des Brandenbuger Tores beginnt um 11.55 Uhr. Die zeitliche Überschneidung mit einer sogenannten Hygienedemo vor dem Tor sei „von uns nicht beabsichtigt“, schreibt das Frauenzentrum. „Wir distanzieren uns klar von dieser Veranstaltung.“

Von Voolker Oelschläger