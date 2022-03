Potsdam

Am Freitag, 25. März 2022, ein halbes Jahr nach der letzten großen Klima-Demo in Potsdam, begann um 14 Uhr in Potsdam der zehnte globale Klimastreik. „Fridays for Future Potsdam“ hatte auf seinen Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #ReichtHaltNicht zum Streik für „eine globale Energiewende und eine friedliche Zukunft“ aufgerufen. Treffpunkt war auf dem Alten Markt vor der Nikolaikirche.

Bis zu 300 Teilnehmer versammelten sich ab 14 Uhr auf dem Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Julius Frick

Bereits um 14 Uhr waren rund 300 Teilnehmer vor Ort, um kurz nach 15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung.

Die Route führte über die Humboldtstraße, Breite Straße, Babelsberger Straße, den Humboldtring, die Lotte-Pulewka-Straße, die Friedrich-List-Straße, die Nuthestraße, die Berliner Straße und zurück zum Alten Markt.

Die Demonstration führte die Teilnehmer auch über Nuthstraße . Quelle: Julius Frick

Demonstration 25.03.2022 FFF-Friday For Future FFF-Friday For Future demonstriert in Potsdam für eine bessere Klimapolitik. Quelle: Julius Frick

In ganz Brandenburg wurde demonstriert

Auf Transparenten stand „Tut endlich was!“ oder „Stop Putins Öl und Gas“. Die Klimaschützer forderten angesichts des russischen Angriffs auch Solidarität mit der Ukraine. Weltweit fanden Klimaproteste unter dem Motto #PeopleNotProfit statt. „Wir müssen jetzt raus aus fossilen Infrastrukturen“, sagte Noemi Mundhaas von Fridays for Future Potsdam. „Jetzt ist der Zeitpunkt, erneuerbare Energien auszubauen.“ Die Stimmung dafür in der Bevölkerung müsse genutzt werden. Die Umweltschützerin kritisierte auch, dass die Bundesregierung von Katar Flüssigerdgas beziehen will, damit Deutschland unabhängiger von russischem Gas wird. Die Situation der Menschenrechte dort gilt als problematisch.

Es wurde nicht nur für mehr Klimaschutz, sondern auch für ein friedliches Miteinander auf der Welt demonstriert. Quelle: Julius Frick

In ganz Brandenburg gingen Hunderte bei Aktionen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Die Organisation Fridays for Future hatte in Brandenburg in rund 20 Städten dazu aufgerufen. Neben Potsdam fanden Aktionen in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Luckenwalde, Prenzlau, Senftenberg und Wittenberge statt.

Fridays for Future-Demo in Potsdam: Polizei warnte vor Verkehrsbehinderungen

Aufgrund der Demonstration kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei bereits am Vortag informierte, kam es wegen der Demonstration zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Potsdamer Innenstadt, dem Zentrum-Ost sowie auf der Nuthestraße zwischen Auffahrt Rudolf-Breitscheid-Straße bis Berliner Straße punktuell zu kurzfristen Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer waren von der Polizei gebeten worden, den Bereich, wenn möglich, zu umfahren.

Von Nick Wilke