Innenstadt

Bei der bislang größten Protestaktion gegen den Klimawandel sind am Freitag mehr als 5000 Menschen in Potsdam auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Alle fürs Klima“ haben sich dabei die Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung sowie zahlreiche erwachsene Potsdamer dem weltweiten, dezentralen Klimastreik...