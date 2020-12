Potsdam

Die Anzahl der Teilnehmenden ist überschaubar, ihre Forderungen sind klar und deutlich. „Keine A49“ und „Wald statt Asphalt“ steht auf den Schildern der „Fridays for Future“-Demonstranten. Circa 40 Aktivisten finden sich am Freitag um 16 Uhr auf dem Platz der Einheit in Potsdam ein, sie tragen Masken und halten den Abstand weitestgehend ein. Potsdams „ Fridays for Future“-Gruppe möchten sich laut des Facebook-Aufrufs mit den Umweltaktivisten solidarisieren, die in den letzten Monaten den Dannenröder Forst besetzt haben.

„Wir wollen für den Danni ein Zeichen setzen“, sagt die Pressesprecherin von „ Fridays for Future Potsdam“ Anna Ducksch der MAZ. „Angesichts der Klimakrise brauchen wir unbedingt eine Verkehrswende“, so die 17-jährige Schülerin.

Rodungen von 83 Hektar Wald

Für die Erweiterung der Autobahn 49 in Hessen werden rund 85 Hektar Wald gerodet, darunter auch Teile des Dannenröder Forsts. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Doch Umweltschützer setzen sich seit Monaten gegen das Fällen der Bäume ein. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen der Polizei und den Aktivisten.

Auch bei der Kundgebung am Freitag in Potsdam sind Besetzer des Dannenröder Forsts anwesend. Sie tragen Kletterausrüstung und halten Reden, die mit den Worten „Danni bleibt“ enden. Zwei Aktivisten spannen ein Seil über einen Baum: Wie der 43-jährige Umweltaktivist Florian Kirchesch der MAZ erzählt, möchte er den anwesenden Demonstranten das Baumklettern beibringen. Dass die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst schon fast vollendet sind, sei dabei unwichtig. „Der Dannenröder Wald ist nur einer von vielen.“ So gebe es noch weitere Autobahnprojekte, die durch Wälder geführt werden sollen, erklärt Kirchesch.

Die Aktivisten wünschen fordern eine Verkehrswende. Quelle: Bernd Gartenschläger

„2050 ist viel zu spät“

Doch die Kritik der „ Fridays for Future“-Aktivisten richtet sich nicht nur an das Autobahnprojekt in Hessen. Die Pressesprecherin Ducksch kritisiert gegenüber der MAZ auch die Stadt Potsdam: „Wir haben schon seit mehreren Jahren einen Masterplan Klimaschutz 2050. Da stehen viele gute Maßnahmen drin, die die Stadt ergreifen will.“ Doch 2050 sei ihrer Meinung nach viel zu spät.

Von Alisha Mendgen