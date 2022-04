Potsdam

Im Prozess gegen den 31-jährigen Potsdamer, der im Februar 2018 einen Dönerimbiss in der City überfallen und diverse andere Straftaten begangen haben soll, haben die Vertreter von Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Schlussvorträge gehalten. Zuvor stellte der Sachverständige Alexander Böhle sein psychiatrisches Gutachten vor – er war von der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam beauftragt worden, unter anderem den Einfluss einer möglichen Drogensucht zu beleuchten. Zudem stand die Sicherungsverwahrung zur Debatte. Deren Zweck ist der Schutz der Allgemeinheit vor besonders gefährlichen Straftätern; sie kann bis zum Lebensende andauern.

Alexander Böhle geht partiell von einer verminderten Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aus. Ahmad H. leide unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung – Menschen mit dieser Störung missachten und verletzen anhaltend soziale Normen und die Rechte anderer und setzen ihre eigenen Ziele rücksichtslos durch.

Der Gutachter hält Ahmad H., der schon mehrfach mit dem Gesetzt in Konflikt geraten ist und mehrere Freiheitsstrafen abgesessen hat, im nicht behandelten Zustand für rückfallgefährdet – und verweist auf seine im Rahmen der angeklagten Straftaten hervorgetretene Gefährlichkeit. Trotz H.s Drogenmissbrauch in der Vergangenheit lehnt der Gutachter die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ab.

Anwalt will Entziehungsanstalt für Potsdamer Angeklagten

Das sieht der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Steffen ­Voigt, anders. Er geht zwar ebenfalls davon aus, dass sein Mandant im Zustand verminderter Steuerungsfähigkeit gehandelt hat – und fordert daher eine möglichst milde Freiheitsstrafe. Allerdings plädiert Voigt dafür, seinen Mandanten in einer Entziehungsanstalt unterbringen und dort behandeln zu lassen.

Staatsanwaltschaft Potsdam will lange Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft sieht Ahmad H. in Ermangelung der Voraussetzungen weder in der Entziehungsanstalt noch in der Sicherungsverwahrung, sondern hinter Gefängnismauern und beantragt, ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten zu verurteilen.

„Pablo“ hat in Potsdam viele Straftaten begangen

Die Anklage war lang und komplex. Beinahe 20 Minuten hatte es bei Prozessauftakt Ende Januar gedauert, bis alle Vorwürfe gegen Ahmad H. – genannt „Pablo“ – verlesen waren: darunter schwerer Raub, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, unerlaubter Besitz einer verbotenen Waffe, unerlaubtes Handel­treiben mit Betäubungsmitteln, Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Nötigung sowie gefährliche Körperverletzung und Bedrohung.

Weil sich im Laufe der Hauptverhandlung mehrere Prozessbeteiligte mit dem Coronavirus infiziert hatten, waren laut einer Sprecherin des Landgerichts insgesamt fünf Fortsetzungstermine ausgefallen. Dass das Verfahren nun dennoch nicht in die Verlängerung geht und sogar früher abgeschlossen werden kann als geplant, liegt auch an der Kooperation des Angeklagten, der ein Geständnis abgelegt hatte. „Die unmittelbaren Tatzeugen sind vernommen worden“, so die Gerichtssprecherin, „auf einige Kriminalbeamte und Polizeizeugen ist nach dem Geständnis des Angeklagten allseits verzichtet worden.“ Das Urteil ist für Freitag angekündigt.

Von Nadine Fabian