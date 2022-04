Potsdam

Am vorletzten April-Wochenende müssen sich vor allem Autofahrer in Potsdam auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen – vor allem in Babelsberg und in der Berliner Vorstadt.

Brisanter Kick im Karli

Am Samstag findet um 13 Uhr das Fußball-Regionalligaspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FC Energie Cottbus statt. Ein Prestige-Duell in Brandenburg, das erfahrungsgemäß viele Fans anzieht. In der Vergangenheit war die Situation in und um das Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg nicht frei von Spannungen zwischen den beiden Fan-Lagern; es war sogar zu Ausschreitungen gekommen. Damit dies am 23. April nicht passiert, hat die Polizei weitreichende Maßnahmen eingeleitet, die am Samstag zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Parkverboten im Bereich rund um das Stadion führen werden.

Zwischenfälle rund ums Brandenburg-Derby In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach schlimme Zwischenfälle am Rande der Begegnungen von beiden Mannschaften gegeben. Im April 2017 wurden aus dem Cottbuser Gästeblock unter anderem rechtsextreme Parolen skandiert und der Hitlergruß gezeigt. 2018 wurde beim Landespokalfinale durch Babelsberger Chaoten die Siegerehrung des FC Energie verhindert. Sie hatten im eigenen Stadion Pyrotechnik gezündet. Im Vorfeld des Derbys SV Babelsberg 03 gegen FC Energie Cottbus in Potsdam kam es 2019 gleich zu mehreren Vorfällen. Ein Zug musste gestoppt werden, am Bahnhof soll es antisemitische Gesänge gegeben haben.

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der MAZ am Donnerstag berichtete, wird bereits ab Samstagvormittag die Straße Alt Nowawes und der Bereich rund um den Gästezugang zum Stadion für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch sind Garn-, Spindel- und Grenzstraße vor und nach dem Spiel nicht passierbar. Die Karl-Liebknecht-Straße zum Stadion hin soll dagegen frei bleiben, etwaige Sperrungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Temporäre Sperrungen sind zudem auf der Rudolf-Breitscheid-Straße zu erwarten. Für Radfahrer und Fußgänger sind die Straßen passierbar.

Einschränkungen beim Straßenbahn- und Busverkehr sind nach Angaben der Polizei vorerst nicht geplant, situationsabhängig aber möglich. Aufgehoben werden die Verkehrsbeschränkungen nach erfolgter Abreise der Gästefans aus Cottbus.

Für den Rbb-Lauf am 24. April 2022 wird es zu kurzzeitigen Sperrungen entlang der Laufstrecke in der Potsdamer Innenstadt und in Babelsberg kommen. Quelle: Hajo von Cölln

Laufen vor Autofahren

Sportlich geht es auch am Sonntag zu – und wieder wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Potsdam kommen: Der RBB-Lauf steht bevor. Um 10 Uhr startet der Drittelmarathon auf der Glienicke Brücke, 20 Minuten später der 10-Kilometer-Lauf.

Die Strecke führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zunächst über die Berliner Straße in Richtung Innenstadt. Nach einem Schlenker um das Brandenburger Tor geht es weiter zum Platz der Einheit, von dort aus über die Lange Brücke, am Hauptbahnhof vorbei in Richtung Nuthestraße. Die Strecke des 10-Kilometer-Laus führt von hier aus durch den Park Babelsberg, die Drittelmarathon-Strecke geht jedoch weiter über die Rudolf-Breitscheid-Straße bis zur Karl-Marx-Straße, durch Klein Glienicke, um dann die Läufer und Läuferinnen zum Ziel auf die Glienicker Brücke einschwenken zu lassen.

Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, dass der Weg über die Glienicker Brücke von Potsdam nach Berlin oder zurück am kommenden Sonntagvormittag ausgeschlossen ist. Aufgrund des RBB-Laufs wird die Glienicker Brücke von 8:00 bis 12:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert, teilte die Stadtverwaltung Potsdam mit.

Von MAZonline