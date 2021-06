Sie pflegen in der Waldstadt ihre Beete, obwohl sie im Falle eines Auszugs alles wieder platt machen müssten: Helga Koch, Ingrid Eichelbaum und Heike Schmidt tun damit nicht nur sich selbst Gutes, sondern erfreuen auch Nachbarn, Senioren und Kitakinder.

Helga Koch, Ingrid Eichelbaum und Heike Schmidt (v.l.) wohnen in Potsdam in der Waldstadt und gestalten und pflegen ihre Vorgärten in eigener Regie. Quelle: Elvira Minack