Potsdam

Der Abriss von 122 Garagen am Stern, die verpennte Ausschreibung der Stelle des Chefplaners im Potsdamer Rathaus, die Eisrettung und die Baumfällungen – diese vier Artikel der MAZ haben unsere Leser so bewegt, dass sie uns ihre Meinung dazu geschrieben haben. Was sie an den Entscheidungen kritisieren, was ihre Sorgen sind und was sie fordern, lesen Sie hier.

Garagen-Abriss am Stern: „Nehmen Sie die Menschen mit!“

Garagenstandort im Potsdamer Wohngebiet Am Stern: Für Wohnungsbau sollen die 122 Garagen abgerissen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Potsdamer Stadtteil Am Stern werden 122 Garagen abgerissen. Die Stadt will dort Wohnungen für Menschen in besonderen Notlagen errichten. Dazu schreibt Jens Steenblock aus Potsdam:

„Wieder einmal lese ich von alten DDR-Bauten, die weg müssen. Dieses Mal sind es keine Kleingärten, sondern 122 Garagen. Mein Opa hatte solch eine Garage. Darauf war er besonder stolz Der Trabi passte rein und ein Regal mit Werkzeug. Solche Garagen sollen jetzt hochwertigem Architekturstil weichen. Ja, Potsdam braucht Bauland. Ja, auch mir liegt am Herzen, dass sozial benachteiligte Menschen ihre Chancen bekommen.

Und doch werden diese Menschen isoliert. Bleibt es doch ein für sich abgeschlossener Komplex in einem aus vielen Plattenbauten bestehenden Wohngebiet. Ein Sozialprojekt sollte sozial verträglich sein. Ein Rentner, der in der DDR sein Leben lang gearbeitet hat, der sich bescheidene zehn Quadratmeter Land mit Garage pachten kann, wird wenig Verständnis für ein solches Projekt haben. Soziale Spannungen werden damit nicht abgebaut. Es sei denn, die Stadt bezieht die „Mini-Garagen“ in ihr Konzept ein. Nehmen Sie die Menschen mit, bauen Sie Wohnraum mit 122 Minigaragen im Erdgeschoss und darüber Sozialwohnungen. Dann steht der Rentner vielleicht an seiner Garage und kommt mit dem ehemaligen Flüchtling ins Gespräch. Und es entwickeln sich soziale Kontakte – der Schlüssel für ein verständnisvolles und friedliches Miteinander.“

Potsdams Chefplaner ohne Nachfolger: „Ist die Personalabteilung überfordert?“

Andreas Goetzmann geht in wenigen Wochen in den Ruhestand – doch eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Quelle: Friedrich Bungert

Der langjährige Stadtplanungschef Andreas Goetzmann geht in zehn Wochen in den Ruhestand – doch das Rathaus hat die zentrale Personalie noch nicht einmal ausgeschrieben. Dazu schreibt Joachim Leuthold aus Potsdam: „Und wieder ein Lapsus in der Stadtverwaltung. Ist die Personalabteilung überfordert? Dort wird wieder mal etwas verschlafen. Ist ja nichts Neues. Wie man liest, sind andere Fachbereiche ebenfalls betroffen.

Fehler können passieren, dürfen sich aber nicht häufen. Erst die Besetzung der Leiterin Denkmalpflege – Verbeamtung und anschließend auf Kosten des Steuerzahlers ohne Gegenleistung bezahlen. Nun muss eine Ausschreibung für den Posten des Chefplaners her. Sicher wird wieder mit einem Westimport geliebäugelt, aber in der Zwischenzeit eine kommissarische Leitung aus den eigenen Reihen besetzt. Warum gibt es hier keine Aufstiegsmöglichkeit dieser Person? Anscheinend sind die „Ossis“ zu dumm für diese Leitungsfunktionen, aber gut genug für nachgestellte Funktionen. Löst endlich Probleme dieser Art aus den eigenen Reihen. Das spart Zeit und Geld.

Feuerwehr rettet Mann aus eiskaltem Wasser: „Konstrukteure an die Front!“

Einsatz am Heiligen See. Ein Mann war auf dem Eis eingebrochen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Person war am vergangenen Montagmittag in den zugefrorenen Heiligen See in Potsdam eingebrochen. Die Lage vor Ort war dramatisch. Hans-Dieter Zinnäcker aus Werder schreibt dazu: „Angeblich leben wir in Zeiten des technischen Fortschritts – aber nicht bei obigem Thema. Anstelle konkreter Eisdicke-Meldungen beschränkt man sich seit Jahrzehnten auf pauschale Warnungen, an die nach zehn Tagen Extremfrost kaum jemand glaubt. Die Rettung von im Eis Eingebrochenen ist so rückständig und langsam wie eh und je. Weshalb noch niemand auf die Idee gekommen ist, Schneemobil und Rettungs-Schlauchboot zu kombinieren, bleibt rätselhaft.

Ein Schlauchboot-Unterbau aus Holz oder GfK-Kunststoff wäre als Kufe und Schutz vor Aufschlitzen durch Eisstücke die erste Maßnahme. Die zweite der Ersatz des Propeller-Außenborders durch ein quer geripptes Gummiband, wie es bei Schneemobilen, Kleinbaggern u.ä. seit Jahrzehnten bewährt und ebenfalls motorbetrieben ist. Medizinisches Rettungsgerät, Paddel und Piken als manuelles Hilfsmittel bei Motorausfall kämen hinzu. Damit wären Eisdickenmessungen in größerer Zahl und wesentlich schnellere Hilfeleistung möglich - Konstrukteure an die Front!

Baumfällungen in Potsdam: „Kein Wort mehr von Klimanotstand“

An der B 273 mussten zahlreiche Buchen gefällt werden, die drohten auf die Straßen zu stürzen. Quelle: Feliks Todtmann

In Potsdam sind in den vergangenen Tagen gleich an mehreren Orten Bäume gefällt worden: in Zentrum-Ost, in der Pirschheide, im Park Babelsberg und an der Bundesstraße 273. Der Potsdamer Martin Friebel hat dafür wenig Verständnis und schreibt: „Es ist erschreckend – eine ganze Seite Baumfällungen in Potsdam. Es wird nur noch abgeholzt. Und der größte Kahlschlag steht noch bevor! Siehe Waldstadt. Kein Wort mehr von Klimanotstand und Klimapakt. Was mich am meisten verwundert: keine Reaktion der Grünen! Totenstille. Die folgen brav ihrem Landesminister, der sich gerade intensiv bemüht, wegen knapper Finanzen den Wald noch mehr verkommen zu lassen. Was ist aus dieser Partei geworden. Einen Vorteil hat der Baumhass aber: weniger Laub im Herbst und weniger Entsorgungskosten für die Stadt.“

Von MAZonline/off