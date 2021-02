Am Stern

Die Garagenstandorte in der Gluckstraße und am Patrizierweg am Stern werden zugunsten von Wohnungen abgerissen. Die zwei benachbarten zusammen rund 5800 Quadratmeter großen Grundstücke sind nach MAZ-Informationen bereits durch Beschluss des Hauptausschusses an die Pro Potsdam übertragen worden. Die städtische Bauholding soll dort 55 Wohnungen für Menschen errichten, die am regulären Mietmarkt chancenlos seien , wie die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) der MAZ am Freitag auf Anfrage erklärte.

„Wir wollen dort Wohnformen für Haushalte mit besonderen Bedarfen schaffen“, so Meier. Dazu zählten etwa Frauen in Notlagen, die nach ihrer Unterbringung in einem Frauenhaus wieder einen eigenen Haushalt haben sollen. Auch Familien von Geflüchteten, die aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen dürfen nannte Meier. Weitere Gruppen seien Menschen, die wegen einer schlechten Bonitätsauskunft bei der Schufa keine Wohnung finden - etwa frühere Obdachlose, die aber so stabil sind, dass sie wieder eigenständig einen Haushalt führen könnten. Auch junge Erwachsene, die in Betreuung der Jugendhilfe sind, aber nun die eigenständig wohnen wollen, könnten dort einziehen. Weil diese Mieter oftmals noch eine Begleitung bräuchten, soll ein Träger sich um die Menschen in den Wohnungen kümmern. Mit Wohnküchen, kleinen Zimmern und bei Wohnungen für größere Familien auch zwei Bädern soll auch auf wenig Wohnraum der Bedarf dieser Zielgruppen gedeckt werden. Die Stadt will die drei bis vier geplanten Gebäude vollständig von der Pro Potsdam mieten, um dann selbst entscheiden zu können, wer einzieht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit läuft nun die Galgenfrist für 79 Garagen am Patrizierweg und 43 Garagen in der Gluckstraße. Schon 2008 stand mit Beschluss des Garagenstandortkonzepts fest, dass sie langfristig verschwinden werden. Zehn Jahre waren sie noch gesichert. Andere Garagenstandorte, etwa in der Waldstadt am Tiroler Damm und am Moosfenn wurden seit 2018 bereits mit Sozialwohnungen neu bebaut. Wie lange die Garagen am Stern noch genutzt werden können, ist offen. „Es gibt laufende Verträge mit Mietern der Garagen, die aufgelöst werden müssen. Da wird nicht morgen angefangen zu bauen“, versichert Brigitte Meier. Sie geht von einer Umsetzung des Wohnprojekts in vier bis fünf Jahren aus. Wer die äußerst kleinen Garagen tatsächlich noch für ein Auto und nicht als Lagerraum nutzt, bekomme einen Ersatz von der Pro Potsdam.

Wenn die Pläne und Finanzierung allerdings erst einmal feststehen, kann es auch sehr schnell gehen. Das Projekt „Wohnen für alle“ am Dantebad in München ist nicht nur sozialpolitisch, sondern auch architektonisch ein Vorbild für Meier. Dort wurden 100 Kleinwohnungen für Flüchtlingsfamilien in nur einem halben Jahr bezugsfertig errichtet. Das wurde durch eine Holzbauweise möglich, die in Brandenburg bislang nicht erlaubt war. Die seit Jahresbeginn geltende neue Bauordnung 2021 erlaubt Geschosswohnungsbau auf Holzbasis.

Das Vorbild steht in München am Dantebad Quelle: Roland Weegen

Das Münchener Vorbild am Dantebad wurde von der B&O-Gruppe aus Holz-Fertigelementen errichtet. Der Rohbau konnte durch eine Art Baukasten-Verfahren in acht Wochen hochgezogen werden. Fassadenteile, Wohnungstrennwände, ganze Treppenhäuser, sowie Deckenelemente werden dabei weitgehend vorinstalliert auf die Baustelle gebracht und dort zusammengesetzt. Selbst die Bäder sind vorgefertigt und müssen nur noch per Kran vor Ort installiert werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte sich diesen Bau Ende 2019 auf Empfehlung seiner aus München stammenden Sozialbeigeordneten angeschaut. „Diese Bauweise ist erst einmal teurer, aber langfristig im Unterhalt günstiger und zugleich nachhaltig“, sagt Brigitte Meier. Sie erhofft sich durch hochwertige Architektur zudem größere Akzeptanz der Nachbarschaft für das Projekt am Stern.

Auch weitere Garagenstandorte in Potsdam könnten auf diese Art bebaut werden. Dann soll auch eine Holzständer-Bauweise geprüft werden, bei der anstelle eines Sockelgeschosses neue Auto-Stellplätze entstehen, über denen die Wohnungen errichtet werden. Das ist aber deutlich teurer als ein regulärer Holzbau. Wenn ein solcher Prototyp für Potsdam entwickelt sei, könne er aber mit niedrigeren Kosten mehrfach errichtet werden, so Meier.

Von Peter Degener