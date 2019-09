Glockenspiel verstummt: So rechtfertigen Stadt und Förderverein die Entscheidung

Innenstadt

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) überraschte am Mittwoch im Hauptausschuss mit der Nachricht, das Garnisonkirchenglockenspiel werde am Sonnabend bis auf weiteres, möglicherweise für immer abgestellt. Doch nun fiel es schon am Donnerstag aus. Wir erklären, was los ist.

Warum wurde das Glockenspiel schon Donnerstag abgeschaltet?Das gehe „ein wenig“ auf seine Initiative zurück, sagt Matthias Dombert, der Vorsitzende der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, am Donnerstag auf MAZ-Anfrage: „Ich wollte sicherstellen, dass zum angekündigten Datum am 7. September auch tatsächlich alles funktioniert.“ Ein Mitarbeiter sei mit dem Test beauftragt worden, dabei sei die Stromzufuhr unterbrochen worden. Ich habe dann kurzfristig prüfen lassen, ob man das Glockenspiel nicht noch einmal in Betrieb zu nehmen: „Das ist ein Versehen, für das ich mir den Schuh anziehe.“

Matthias Dombert (r.), Vorsitzender der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau, mit Vorstandsvorsitzendem Wieland Eschenburg (l.) und Kuratoriumsvorsitzendem Wolfgang Huber bei der Vorstellung eines Spendenkatalogs. Quelle: Bernd Gartenschläger

Warum sollte es überhaupt abgeschaltet werden?Die Herkunft des Geläuts als Geschenk einer Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel ( TPG) um den Bundeswehroffizier und Nationalkonservativen Max Klaar gilt mittlerweile als ebenso dubios, wie Inschriften auf den Glocken, die etwa dem laut Kritikern „rechtsnationalen Soldatenbund ,Kyffhäuser’“ gewidmet sind. Die Stiftung Garnisonkirche habe „angeboten, dass wir gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat und Vertretern der Stadt eine Untersuchung zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Glockenspiels machen“, sagt Oberbürgermeister Schubert: „Das Angebot haben wir angenommen.“

Glockenspiel der Garnisonkirche Potsdam auf der Plantage. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die problematischen Inschriften waren ebenso wie die Vorgeschichte seit Jahrzehnten bekannt. Warum gerade jetzt die neue Empfindlichkeit?„Es gibt keine neue Empfindlichkeit sondern den Versuch, ein Problem gemeinsam zu lösen“, sagt der Oberbürgermeister, „wir sind auf ein Angebot der Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der Garnisonkirche und der Stiftung Garnisonkirche eingegangen. Und wir sind dankbar dafür. Mit der Entscheidung der Stiftung, das Glockenspiel nicht in den Turm einzubauen, wird es weiter im Eigentum der Landeshauptstadt bleiben.“

Warum soll das Glockenspiel nicht in den wieder errichteten Garnisonkirchturm?Weil es nicht den Anforderungen entspreche, sagt Dombert: „Wir haben es hier auf der Plantage mit einem Glockenspiel zu tun, bei dem Glockenbewegungen mechanisch ausgelöst werden. In der alten Garnisonkirche aber gab es ein sogenanntes Carillon, das im Unterschied zu einem mechanischen Glockenspiel auch von einem Spieler betätigt werden kann.“ Ein weiterer Grund sei, dass die Glocken „auch auf den Klang der anderen Glocken in Potsdam abgestimmt sein“. Im Gegensatz zum Vorkriegsmodell mit seinen 35, später auf 40 aufgestockten Glocken prüfe die Fördergesellschaft zudem den Einbau eines Carillons mit 48 Glocken, mit dem auch moderne Werke spielbar wären.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Aber warum müssen die Glocken auf der Plantage dafür verstummen, was ist denn falsch an der Melodie „Üb immer Treu und Redlichkeit“?Es gehe an der Stelle nicht um die Melodie, sagt der Oberbürgermeister, sondern „um die Bewertung zur Entstehung und Wirkung des Bauwerkes und der Glockeninschriften und um das klare Signal auch an die Gegner des Wiederaufbauprojektes und des Glockenspiels, die mit ihren Forderungen gehört werden. Wir wollen beide erreichen, Gegner und Befürworter des Wiederaufbaus“.

Was wird aus dem alten Glockenspiel, wenn es niemand mehr haben will? Gibt die Stadt es dann an Max Klaar zurück, kommt es auf den Schrott?„Auf den Schrott kommt es auf keinen Fall und an eine Rückgabe denkt keiner“, sagt Schubert: „Es ist ein zeithistorisches Zeugnis der Potsdamer und auch der deutschen Geschichte. Ich glaube, wir sollten hier Schritt für Schritt vorgehen. Erst wird untersucht, danach wird es eine Diskussion über den Umgang geben. Und dann werden wir schauen, ob das Glockenspiel im Ergebnis der Diskussion und Bewertung wieder erklingt und was am Ort geschieht. Das aber sollte eine breite Entscheidung der Potsdamer Bürgerschaft sein.“

