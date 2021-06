Potsdam

Die Potsdamer Garnisonkirchenstiftung will sich weiter an der Debatte über die Gestaltung der Umgebung der derzeitigen Turmbaustelle beteiligen. Die Stiftung bestehe dabei auf den Abriss des Teils eines DDR-Gebäudes, der auf ihrem Grundstück steht, teilte die Garnisonkirchenstiftung am Freitag in Potsdam mit.

Das ehemalige DDR-Rechenzentrum wird derzeit als Kunst- und Kreativzentrum genutzt. Die vertraglich bis Ende 2023 vereinbarte Duldung und befristete Nutzung des Rechenzentrums müssten im weiteren Diskussionsprozess beachtet werden, betonte die Stiftung. „Für die Stiftung ist der Bau des Turms zentrales Ziel“, hieß es weiter: „Für Planungen zur Fläche Kirchenschiff ist eine überzeugende Nutzungsidee zwingende Voraussetzung.“ Durch diesen Beschluss erfahre die Mitarbeit der Stiftung eine klare Wegweisung für weitere Diskussionen, betonte der Kuratoriumsvorsitzende, der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Berliner Altbischof Wolfgang Huber.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) begrüßte die grundsätzliche Diskussionsbereitschaft der Stiftung: „Die vom Kuratorium beschlossenen Leitlinien für den Design-Thinking-Prozess sind ein wichtiger Schritt der Annäherung an die Nutzenden des Rechenzentrums. Ich habe diesen Prozess gestartet unter der Maßgabe, dass alle Seiten die jeweiligen Belange des anderen anerkennen. Der Beschluss bestätigt das und ist ein Ausweis der guten und konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten am Design-Thinking-Prozess“, sagte Schubert heute.

Architekt: Offenbarung einer destruktiven Geisteshaltung

Kritik kam dagegen von dem Architekturexperten Philipp Oswalt, der sich in der Initiative „Lernort Garnisonkirche“ engagiert und der Stiftung Destruktivität vorwarf. Die neuerliche Forderung nach Baufreiheit lasse eine Bereitschaft für die vom Stadtparlament auf den Weg gebrachte ergebnisoffene Diskussion um die Zukunft des Ortes vermissen, erklärte Oswalt am Freitag: „Warum soll etwas zerstört werden, was Wertschätzung erfährt und produktiv genutzt wird? Wieso kann das Rechenzentrum nicht als Ganzes erhalten werden, bis die zukünftige Nutzung und Gestaltung des Areals endgültig geklärt und auch finanziert ist?“ Und weiter: „In diesem Beschluss offenbart sich eine destruktive Geisteshaltung, die ohne Not etwas vorhandenes baldmöglichst zerstören will, welches vielen Menschen etwas bedeutet.“

Das Rechenzentrum steht auf einem Teil der Fläche des früheren Kirchenschiffs. Die Garnisonkirche wurde am 14. April 1945 bei einem Luftangriff auf den Potsdamer Hauptbahnhof weitgehend zerstört, die Turmruine wurde 1968 gesprengt und abgerissen.

Von MAZonline/ epd