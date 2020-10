Potsdam/Minsk

Bis in die Reiseführer der belorussischen Hauptstadt Minsk hatte es das Kalbssteak nach Potsdamer Art geschafft. Es war gefüllt mit Champignons und wurde mit Béarner Sauce, gebackenen Kartoffeln und Gemüsesalat serviert – und zwar einzig in der Gaststätte „ Potsdam“, dem Pendant zum Terrassenrestaurant „ Minsk“ auf dem Brauhausberg. Doch während das eine zum Museum umgebaut wird, erinnert in Minsk heute nichts mehr an das „ Potsdam“.

Potsdamer gestalteten die Gaststätte in Minsk

Das Goethe-Institut und die Architekturhistorikerin Oxana Gourinovitch wollen das ändern. „Zwei Modernen an einem Tisch“ heißt das Projekt, das am 7. November in Minsk eröffnet wird. Anlass ist der Beginn des kulturellen Austauschs zwischen Potsdam und Minsk vor 50 Jahren. Im Herbst 1970 reiste der Potsdamer Kunstprofessor Werner Nerlich in die Sowjetunion und bereitete die Eröffnung einer Gaststätte vor. „ Nerlich hatte eine Truppe Studenten und einige erfahrene Künstler. In nur neun Monaten haben sie die komplette Gestaltung des Restaurants erarbeitet“, erzählt Gourinovitch. Im Juni 1971 wurde das Prestigeprojekt der deutsch-sowjetischen Freundschaft eröffnet.

Das Café Potsdam in Minsk befand sich in diesem Gebäude – im Erdgeschoss ist heute das Grand Café zu finden. Quelle: privat

Gourinovitch arbeitet als Architekturhistorikerin an der TU Berlin. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die sowjetische Nachkriegsmoderne. „ Minsk war die wahrscheinlich am schnellsten wachsende Stadt Europas. Es gibt viele modernistische Bauten, weil es Hauptstadt einer prosperierenden sowjetischen Republik war. Viele Mittel flossen in Kunst am Bau, viele spannende Bauwerke entstanden“, sagt sie. Bereits Ende der 1960er Jahre hatte das Wohnungsbaukombinat Potsdam Leute geschickt, um sich die neuen Wohnsiedlungen anzuschauen.

Mit Werner Nerlich sollte der Austausch auf eine neue Ebene gehoben werden und Geist und Magen anregen – eine Kulturbotschaft in Form eines Restaurants entstand. Dafür stellten die Minsker den Rohbau im Erdgeschoss eines Wohnhauses zur Verfügung. Es wurde eine repräsentative Lage gewählt – der stalinistische Prachtbau stand an der Ecke von Leninstraße und Kommunistischer Straße.

Teilnehmer am Austausch sollen wieder zusammenkommen

Berichterstattung aus den Siebziger Jahren über das Restaurant „Potsdam“ in Minsk. Quelle: privat

Ein Foyer und drei Speisesäle wurden von den Potsdamern unter Leitung von Nerlich und der Potsdamer Innenarchitektin Ingrid Bathe gestaltet – ein repräsentativer großer Saal „Sanssouci“; eine rustikalere und gemütliche „Märkische Bauernstube“, sowie ein „ Hans Marchwitza“-Zimmer. Die Gestaltung von Decken und Wänden, die Möbel, selbst die Kleidung des Personals im Restaurant wurde von den Potsdamern designt. Nicht nur Nerlichs Studenten, auch gestandene Künstler wie Egon Wrobel und Fritz Eisel schufen Werke für Minsk. „Die Werke sind alle verloren“, sagt Oxana Gourinovitch. Schon in den 1990ern wurden die Räume umgestaltet, sodass nur Fotos existieren.

Hermann Stippler war Chefkoch der Gaststätte „Haus des Handwerks“

Die Architekturhistorikerin wurde selbst in Minsk geboren und gab den Anstoß für das Projekt des Goethe-Instituts. Jetzt sollen die übrig gebliebenen Teilnehmer aus beiden Städten wieder zusammenkommen, auch Vertreter jener Aktivisten, die geholfen haben, das Potsdamer „ Minsk“ im Bewusstsein zu halten und zu retten. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Projekt bereits einmal verschoben, im Sommer kamen die Proteste nach der gefälschten Präsidentschaftswahl hinzu. Dennoch soll nun im heutigen „Grand Café“ mit einer Fotoausstellung an die damalige Gestaltung und die Kunstwerke aus Potsdam erinnert werden. In der „Galerie U“ schaffen belorussische Künstler zudem eine Collage, die Potsdam und Minsk verbinden soll.

Oxana Gourinovitch will die Erinnerungen an das einstige Restaurant „Potsdam“ in Minsk wachhalten. Quelle: Peter Degener

Doch was könnte die Erinnerung noch einmal wachrütteln? Der Geruch von Béarner Sauce und gefülltem Kalbssteak? „Wir suchen nach dem Koch, der das Menü für das ‚ Potsdam‘ entwickelt hat. Er hatte den Minsker Köchen im Frühling 1971 sein Menü beigebracht und ist in sehr guter Erinnerung geblieben – und sein Essen ist legendär“, schwärmt Gourinovitch. Viel ist über ihn nicht bekannt. Hermann Stippler war Chefkoch der Gaststätte „Haus des Handwerks“ am Platz der Einheit.

Vier Tage lang erklärte er den Minskern, wie die märkischen Spezialitäten zubereitet werden. 35 Gerichte vom Strammen Max über Buletten bis zu Erbsen in Speck umfasste die Speisekarte, auch ein schwerer Vanille-Eisbecher mit Konfekt gehörte dazu. In der Potsdamer Handwerkskammer ruft Stipplers Name ein halbes Jahrhundert später nur Schulterzucken hervor. Gourinovitch hofft, dass seine Rezepte anderswo überdauert haben – vielleicht im Gedächtnis anderer Potsdamer Köche.

