Potsdam

Am 77. Jahrestag des alliierten Luftangriffs vom 14. April 1945 wird in Potsdam an die Opfer erinnert. Zu der Gedenkveranstaltung am kommenden Donnerstag wird auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erwartet, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Potsdam mit. Das Gedenken wird in Kooperation mit dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ausgerichtet.

Bei dem Angriff der britischen Luftwaffe auf den Potsdamer Hauptbahnhof in der Nacht des 14. April 1945 wurden den Angaben zufolge innerhalb von 36 Minuten weite Teile der Innenstadt zerstört. Fast 1.600 Menschen kamen ums Leben.

Die Ereignisse seien eine der größten Zäsuren in der Stadtgeschichte, hieß es: „Es war der erste und auch letzte große Luftangriff, den die Potsdamer Bevölkerung nach fast sechs Jahren Krieg erlebte.“

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung soll um 22.15 Uhr, dem Zeitpunkt des Angriffs, das Glockengeläut von Nikolai-, Friedens- und Erlöserkirche an den Fliegeralarm vor 77 Jahren erinnern. Davor soll am Abend das Potsdam Requiem von Björn O. Wiede in der evangelischen Nikolaikirche aufgeführt werden, das der Erinnerung an die Zerstörung der Stadt 1945 gewidmet ist.

Von MAZonline/ epd