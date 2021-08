Potsdam

Groß Glienicke hat den Mauerbau gleich zwei Mal erlebt: Als die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Berlin in vier Sektoren aufteilten, bekam die britische Besatzungsmacht das Ostufer des Groß Glienicker Sees zugesprochen, das nunmehr zu Berlin (West) gehörte. Dadurch sicherten sich die Briten den Zugang zu ihrem Flugplatz Gatow. 1952 schloss die DDR die Grenzen zwischen West-Berlin und dem brandenburgischen Umland, und die Grenze verlief nun durch den ehemaligen Gutspark. Nach dem 13. August 1961 versperrte eine noch heute sichtbare provisorische Mauer aus Hohlblocksteinen den Durchgang durch das Gut. Davor wurde in den 60er Jahren ein Streckmetallzaun errichtet. 1969/70 folgte der Bau der ersten, 1977 der zweiten Mauer mit Patrouillenweg und Todesstreifen. Die Grenze führte nun durch den Groß Glienicker See.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen der Hohlblock- und der Betonmauer liegen heute noch rund 20 Meter. Auf der Ostseite der letzten beiden Teile der 1977er Mauer wurde am Freitag an die manifestierte Teilung Deutschlands durch diese Grenze erinnert und an die 140 Menschen, die beim Fluchtversuch an der gesamten Mauer ihr Leben ließen.

Linie der Geschichte

Ortsvorsteher Winfried Sträter zog eine klare Linie der Geschichte von der Machtergreifung Hitlers 1933 bis zum Fall der Mauer 1989. Ohne den Hitlerfaschismus, ohne den Krieg, ohne die Besetzung Deutschlands und seine Aufteilung unter den Alliierten hätte es die deutsche Teilung und den Mauerbau nicht gegeben, sagte er. Die Mauer sei kein Schutz der Menschen der DDR gewesen, sondern ein Mittel zur Verhinderung ihrer Flucht in den Westen.

Grenzregime verschärfte sich stetig

Wie verblüffend einfach so eine Flucht in der Anfangszeit der Mauer zuweilen war, erzählte Hans-Ulrich Kiltz (79). In der Gemeinde Seeburg sei mal ein Krankenwagen zu einem Haus an der Mauer gefahren für eine dringende Entbindung. Erst, als der Wagen ein paar Stunden später immer noch mit Blaulicht vor dem Haus stand, wurde klar, dass die Besatzung getürmt war; eine Leiter reichte ihnen zur Flucht. Und in Groß Glienicke sei ein junger Mann mal über die Mauer geklettert, habe sich einen Tag später aber wieder am Grenzkontrollpunkt der DDR gemeldet, erzählte Sträter: „Er wollte zurück, hatte Sehnsucht nach seiner Mutter.“ Nach jedem Fluchtversuch aber habe sich das Grenzregime verschärft, so Kiltz. In Groß Glienicke hätten schließlich keine Soldaten der NVA mehr Wache gehalten, sondern „die Grünen aus Eiche, von der Stasi-Hochschule.“ erinnert sich eine Anwohnerin. Allzu vertraut seien die regulären Grenzer mit den Groß Glienickern gewesen: „Man kannte sich per Du.“

Erinnerung dank Bildern

Noosha Aubel kennt den Mauerbau nicht selbst, weil sie da noch nicht geboren war; und aufgewachsen ist sie im Westen. Die Zeit des Mauerbaus macht sie an Fotos fest, wie dem vom Grenzsoldaten, der im letzten Moment noch mitsamt seiner Kalaschnikow über die erst kniehohe Mauer in den Westen springt.

Die Grenze sei mitten durch eine Kulturlandschaft gezogen worden, sagte sie und ein „ungeheuerliches Ereignis“ gewesen. Nie zuvor hätten Machthaber gewagt, eine Mauer zu bauen, um die eigene Bevölkerung einzusperren. Tausende seien nach dem Mauerbau weggezogen. Die Grenze habe Arbeitswege und Familien zerschnitten. Im Bau der Mauer sei aber schon der Fall der Mauer eingeschrieben gewesen, für den sie all jenen Bürgern dankte, die das die Grenzöffnung möglich gemacht hatten.

Von Rainer Schüler