Nauener Vorstadt

Erst am Donnerstag wurde die Idee geprüft, seit Freitagmittag steht nun mit dem Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten eine zweite Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereit. Bis zu 90 Menschen können hier kurzfristig unterkommen, werden mit Schlafplätzen und Mahlzeiten versorgt. Auf die zahlreichen Freizeitangebote im ehemaligen Pionierhaus hat das massive Auswirkungen.

Der Begegnungsraum im Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten in Potsdam. Quelle: Julius Frick

90 Plätze für ukrainische Geflüchtete

Sowohl der Veranstaltungssaal als auch die Turnhalle stehen nun voller Feldbetten. Je drei Schlafplätze bilden einen kleinen Raum, weitere Annehmlichkeiten gibt es nicht. „Es ist ein Schlafplatz“, sagt Uwe Rühling, der Leiter des Treffpunkts Freizeit. Binnen Stunden hat er mit seinen Mitarbeitern und dem Kommunalen Immobilienservice hier ein Asyl für diejenigen aus dem Boden gestampft, die keine andere Anlaufstelle haben. „Die Menschen können hier bleiben, bis sie etwas anderes finden“, sagt Rühling. Schon seit Tagen gibt es im Treffpunkt Freizeit weitere Angebote auch auf ukrainisch, Hilfe bei Anträgen und Behördengängen etwa, auch eine Kinderbetreuung wurde eingerichtet.

Die Schlafgelegenheiten sind durch verkleidete Gitter voneinander getrennt. Quelle: Julius Frick

Staudenhof wird durchgerechnet

90 Plätze hat die Notunterkunft. „Damit sind wir jetzt insgesamt in Potsdam bei 740 Schlafplätzen“, erklärt die Sozialbeigeordnete der Stadt, Brigitte Meier. Mit Stand Freitag Mittag seien noch Unterkünfte frei. „Aber das kann sich stündlich ändern. Alles über die 740 Menschen hinaus müssen wir weiterhin nach Eisenhüttenstadt shuttlen.“ Ab Dienstag sollen zudem 20 Betten im Bürgerhaus am Schlaatz zur Verfügung stehen, die Pro Potsdam rechne gerade die Kosten durch, um 40 Wohnungen im Staudenhof in der Innenstadt zu ertüchtigen. „Die Platzkosten relativieren sich in Hinblick auf die Summen, die durch Hotels und Pensionen auflaufen“, sagt Meier. Weiter geprüft werde eine Nutzung der Metropolishalle, die Entscheidung darüber liege aber letztlich nicht bei der Stadt, sondern beim Land, so die Beigeordnete.

Ein Schlafbereich mit drei Feldbetten. Quelle: Julius Frick

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Freizeit- und Bildungsangebote im Treffpunkt Freizeit werden durch die Unterbringung der Geflüchteten beeinträchtigt. „Wir werden uns dazu am Wochenende sortieren und alle Betroffenen informieren“, verspricht Uwe Rühling. Er sei auch bereits mit dem Lindenpark, dem Rechenzentrum und dem Kulturzentrum Freiland im Gespräch, um Kurse auszulagern. Zunächst bis Ostern soll die Notunterkunft bestehen.

Von Saskia Kirf