Potsdam

Er hat drei Brände gelegt. Er hat drei Mal Alarm geschlagen. Jetzt sitzt Christian K. zum ersten Mal in seinem Leben vor Gericht. Aufgefallen war den Ermittlern der große, aber noch immer kindlich wirkende Mittzwanziger, weil er am Tatort wohnte. Den Nachbarn, weil er als engagierter Retter und Beschützer auftrat – oder wie es eine ehemalige Mieterin des Zehngeschossers ausdrückt, weil er sich „sehr laut aufspielte“.

Die 1. Große Strafkammer am Landgericht Potsdam hat es mit einem Fall zu tun, bei dem vor allem eines gefragt ist: Fingerspitzengefühl. Schwere Brandstiftung ist ein Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren bestraft. Zwar sind die Fakten unstrittig und Christian K. hat zudem ein detailliertes Geständnis abgelegt. Doch die Anklage geht auch davon aus, dass er im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit gehandelt hat.

Potsdamer hatte zwei Promille im Blut

Der 26-Jährige war mit rund zwei Promille im Blut volltrunken, als er im Müllhaus vor dem Wohnblock in der Schopenhauerstraße, im Keller und zuletzt direkt vor der eigenen Tür zündelte. Er ist zudem geistig behindert, leidet an einer Intelligenzminderung mit einfach strukturiertem Denken und eingeschränktem Abstraktionsvermögen sowie unter einer globalen Entwicklungsstörung. Er steht unter Betreuung. Als Auslöser für die Taten gilt ein Streit mit einer Mitbewohnerin: Sie soll sich abfällig über Behinderte geäußert haben.

Potsdamer Brandstifter war mal bei der Feuerwehr

„Ich bin nicht der Hellste“, sagt Christian K. von sich selbst, aber er komme klar. Nach dem Abschluss der Förderschule hat K. eine zweijährige Berufsvorbereitung absolviert. Mit dem Job in einer Werkstatt sei er „voll zufrieden“, die Arbeit mache Spaß. In der Freizeit treffe er sich gern mit Freunden, gehe gern raus in die Natur. Seine größte Leidenschaft aber sei das Zocken auf der Playstation. Weshalb er Feuer gelegt habe, könne er nicht erklären. Er habe drei Tage durchgetrunken: nichts Hartes, nur einen Biermix, aber davon reichlich, zehn bis zwölf halbe Liter pro Abend. „Ich habe gar nichts mehr gedacht, weil ich nicht mehr Herr meiner Sinne war“, sagt K. – Hat er es für möglich gehalten, dass das ganze Gebäude abbrennt? „Das kann ich nicht sagen. Nüchtern betrachtet weiß ich, dass da hätte viel mehr passieren können.“ In der Jugend war Christian K. bei der Feuerwehr.

Keller im Wohnhaus in Potsdam ist nach Brand nicht nutzbar

Ein Jahr ist es her, dass er mit dem Feuer und dem Leben von 78 Menschen in seinem Aufgang gespielt hat: Am 1. Mai 2021 zündet er mit dem Feuerzeug gegen 23 Uhr die Papiertonne im Anbau an. Die Feuerwehr kommt, löscht, zieht wieder ab. Nach Mitternacht steckt K. im Keller eine Decke an, die den Blick in einen der Verschläge abhalten soll. Er ist noch nicht wieder zurück in seiner Wohnung im 1. Stock, als der Rauchmelder anschlägt – die Schäden sind am Ende dennoch so gravierend, dass nichts mehr aus den einzelnen Abteilen zu retten und der Keller bis heute nicht zu nutzen ist. Am 3. Mai hält K. das Feuerzeug an einen Korbstuhl, der im Hausflur direkt vor dem Eingang zu seiner Wohngemeinschaft steht.

Vermieter drohte Potsdamer Träger nach Bränden mit Kündigung

Diese WG ist ein Projekt der Stephanus-Stiftung. Der Träger hat insgesamt acht Wohnungen im riesigen Block zwischen Schopenhauerstraße und Markcenter angemietet, um Menschen mit Behinderung ein Zuhause mit Begleitung zu geben. Christian K. hat die WG drei Tage, nachdem er bei der Polizei zugab, „richtig Bockmist“ gebaut zu haben, verlassen müssen. Der Vermieter habe die Stiftung vor die Wahl gestellt, sagt ein Betreuer: „Man hat uns gedroht, das ganze Wohnprojekt zu kündigen, wenn wir Herrn K. nicht sofort rausnehmen. – Und für uns ist es natürlich auch kein Zustand, dass wir jemanden vor Ort haben, der vielleicht erneut Brände legt.“ Nach einem Monat im Obdachlosenheim kam K. in einer betreuten WG im Umland unter.

Dirk Obenaus, Leiter der Stephanus gGmbH in Potsdam, kennt den Beschuldigten seit 2014. „Ich habe Herrn K. immer total gemocht und er war mir gegenüber auch immer sehr höflich“, sagt er. „Ich bin sehr enttäuscht von ihm, weil ich ihn so nicht eingeschätzt hätte. Ich hätte ihm das nie im Leben zugetraut.“

Laut Staatsanwaltschaft erfüllt K. die Voraussetzungen für die Unterbringung in der Klinik. Aus medizinischer Sicht sei es allerdings möglich, diese zur Bewährung auszusetzen: K. habe sich in der neuen WG und dank einer Selbsthilfegruppe stabilisiert – das Risiko, dass er erneut erhebliche Straftaten begeht, sei deutlich minimiert. Das heißt, dass K. im Falle einer Verurteilung auf freiem Fuß bleiben könnte, dass ihm aber auch das Gefängnis droht. Ein Sachverständiger begleitet das Verfahren.– Fortsetzung am 3. Mai.

Von Nadine Fabian